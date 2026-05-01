PA TI ŠALJI PRIJETNJE

USKOK pokrenuo istragu protiv trećeg mladića (19). Iz Ploča slao dojave o bombama

Piše Filip Sulimanec,
Šibenik: Policijska promocija kampanje ‘Hrabrost, Ponos, ?ast’ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Korištenjem mobitela pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem  korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, Službe terorizma pokrenuo istragu protiv protiv hrvatskog državljanina (2007.) zbog sumnje na terorizam, nakon niza dojava o lažnim bombama koje su paralizirale rad osnovnih i srednjih škola. 

Dojave su stizale i na adrese novinskih redakcija, trgovačkih centara, bolnica, čak i policijskih postaja. Osnovano se sumnja da je okrivljenik od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana slao dojave. 

POLICIJA POTVRDILA: Dva maloljetnika osumnjičena za terorizam zbog dojava!

Korištenjem mobitela pristupio je jednom internetskom servisu na kojem je putem  korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

S obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o  aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanje masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni pregled objekata od strane nadležnih policijskih službi što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti.

Nakon ispitivanja okrivljenika i donošenja rješenja o provođenju istrage USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

