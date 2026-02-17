Pala IPTV hobotnica! Optuženo 24-ero, među njima djelatnica MORH-a, bivši vojnik i policajac

USKOK je podigao optužnicu protiv 24 osobe koje tereti da su gotovo četiri godine vodile razgranatu ilegalnu IPTV mrežu i na njoj, tvrde tužitelji, zaradile najmanje 915.514,52 eura. Riječ je o novcu koji se, ako sud potvrdi optužbe, može oduzeti u korist države.

Prema optužnici, skupina je od 2020. do studenoga 2024. uklanjala zaštitu s legalnih OTT i IPTV servisa te takav signal bez odobrenja distribuirala korisnicima uz naplatu pretplate. Na čelu sustava, tvrdi USKOK, bio je D. J., dok mu je najbliži suradnik bio Z. S. Njih dvojica su, navodi se, upravljali tehničkom infrastrukturom i kontrolirali mrežu.

Signal se preusmjeravao na servere u inozemstvu, a pristup se omogućavao putem posebne aplikacije. Sustav je imao administracijsko sučelje kroz koje su se otvarali i produživali korisnički računi te dodjeljivale takozvane 'linije'. Istražitelji su rekonstruirali jasnu podjelu poslova: organizatori su držali tehniku pod kontrolom, administratori održavali bazu filmova i serija, dok su preprodavači tražili korisnike, instalirali opremu i naplaćivali uslugu.

Optužnica detaljno navodi i iznose. D. J. je, prema tvrdnjama tužitelja, protupravno stekao 245.681 euro, Z. S. 174.681 euro, dok se D. R.-u na teret stavlja 70.552 eura. Među većim preprodavačima spominju se A. J. s 132.900 eura i N. G. sa 77.600 eura.

Pretplate su se kretale od 10 do 15 eura mjesečno, odnosno od 80 do 200 eura godišnje. Gledanje je bilo moguće putem posebnih prijemnika i Android uređaja spojenih na televizor i internet. Preprodavači bi instalirali aplikaciju, unijeli MAC adresu uređaja i aktivirali uslugu. Dio novca zadržavali su, a ostatak prosljeđivali organizatorima.

Među optuženima su i osobe zaposlene u državnim službama. Umirovljeni časnik Hrvatske vojske S. A. tereti se da je zaradio 47.200 eura, dok se zaposleniku Imunološkog zavoda S. P. na teret stavlja 44.800 eura te 278 korisničkih računa. Policijski službenik iz Delnica M. B. navodno je kao preprodavač uprihodio najmanje 1300 eura. Zaposlenica Zapovjedništva specijalnih snaga MORH-a J. J., prema optužnici, administrirala je virtualnu videoteku i za to primala 100 eura mjesečno, ukupno 2700 eura.

Model naplate bio je razrađen. Pretplate su se plaćale gotovinom, putem mobilnih aplikacija ili QR kodova, a u nekim slučajevima novac se ostavljao i u poštanskim sandučićima. Takav način poslovanja, navodi USKOK, omogućavao je izbjegavanje bankovnih tragova.

Istražitelji su prikupili i poruke iz kojih proizlazi da je mreža imala svojevrsnu korisničku podršku. Rješavali su se problemi s kanalima, titlovima i prijenosom, dogovarala produljenja pretplata i zamjene uređaja.

Većina okrivljenih priznala je posredovanje u prodaji i naplati, dok su neki tvrdili da nisu znali da krše zakon ili da je riječ o manjim djelima. USKOK, međutim, smatra da je riječ o organiziranom i dugotrajnom sustavu s velikim brojem korisnika.

Optužnica je predana Županijski sud u Zagrebu, koji će odlučiti hoće li je potvrditi. S obzirom na priznanja dijela optuženih, moguće su i nagodbe s tužiteljstvom.