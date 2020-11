Uskok: Sanaderu oduzmite 23,7 milijuna kuna, a HDZ-u 24,2 milijuna kuna i kaznite ih

Suđenje u predmetu "Fimi media" bliži se kraju. Uskokova tužiteljica tvrdi da je dokazano da je bivši premijer organizirao kriminalno udruženje a odvjetnik HDZ-a traži oslobađajuću presudu za stranku

<p>U završnim riječima u 'Fimi mediji' zamjenica ravnateljice Uskoka Mirta Rukavina rekla je kako je predmet postupka politička korupcija organizirana od samog premijera i to kroz financiranje HDZ-a iz crnih fondova.</p><p>- Sanader je organizirao kriminalno udruženje a ostali su prihvatili članstvo i provodili radnje u cilju osobnog bogaćenja i punjenja crnog fonda HDZ-a- kazala je tužiteljica dodavši kako je tijekom suđenja ispitano više od 200 svjedoka te kako je dokazano sve za što se optuženici terete. Potom je detaljno analizirala iskaze svjedoka. Osvrnula se i na iskaze optuženika, Branke Pavošević i Ratka Mačeka, koji su, smatra, "izmijenili obranu o odnosu na prvo suđenje kako bi otklonili kaznenu odgovornost od sebe i drugih optuženika". </p><p>- Nije točna obrana HDZ-a da stranka nije stekla korist već pojedinci i da je za financiranje glavni i odgovorni bio tadašnji glavni tajnik stranke Ivan Jarnjak. Postojala je i paralelna struktura- ustvrdila je Rukavina te predložila da se optuženicima oduzme protupravno stečena imovinska korist. Sanaderu, 15,275 milijuna kuna koje je dobio od Mladena Barišića. Predložila je i prošireno oduzimanje imovinske koristi od Sanadera i njegove obitelji.</p><p>- Sanader nije dokazao da je porijeklo njegove imovine zakonito a dio imovine vodi se na članove njegove obitelji. Nesrazmjer između njihovih primanja i imovine iznosi 23,725 milijuna kuna- rekla je Rukavina. To znači da bi, osim 15,275 milijuna kuna koje je dobio od Barišića, ako sud to tako presudi, Sanader ostao i bez još 8,5 milijuna kuna. </p><p>Zamjenica ravnateljice Uskoka ustvrdila je i kako je HDZ protupravnim postupanjem bivšeg predsjednika HDZ-a Ive Sanadera i bivše glavne računovotkinje stranke Branke Pavošević stekao 24,254 milijuna kuna.</p><p>- To je imovina stečena kaznenim djelom i treba je oduzeti- zaključila je. </p><h2>Je li Sanader postupao kao premijer ili šef HDZ-a?</h2><p>Odvjetnik HDZ-a Davorin Budin ostao je kod završne riječi iz prvog suđenja i rekao:</p><p>- Tražim oslobađajuću presudu za HDZ - rekao je Budin. Osvrnuo se i na sastanak u Vladi na kojem je, prema optužbi, Sanader sugerirao da se angažira marketinška tvrtka Fimi medija. </p><p>- S koje pozicije je Sanadera nastupao na tom sastanku? Nisu svi sudionici sastanka bili iz HDZ-a. Na sastanku je bilo i čelnih ljudi tvrtki u privatnom vlasništvu i dioničkih društava. To nije bio stranački skup. HDZ prema statutu stranke nije mogao ovlastiti predsjednika stranke Sanadera da nastupa u ime stranke prema direktorima javnih poduzeća. On s pozicije predsjednika stranke ne može postavljati direktore javnih poduzeća,a s pozicije premijera može. Sastanak je bio u Vladi- tvrdi Budin po kome je HDZ u poziciji prekršajne, a ne kaznene odgovornosti. </p><p>Završne riječi stranaka u postupku nastavljaju se u petak. Na današnju raspravu Ivu Sanadera dovezli su iz bolnice u Krapinskim Toplicama u kojoj se oporavlja nakon operacije kralježnice. Sam je na prijašnjem ročištu izrazio želju da dolazi na rasprave no kako je preporuka Specijalne bolnice da se pacijenti ne puštaju zbog korone odustao je te se prije početka suđenja vratio u bolnicu. <br/> Branka Pavošević na današnjoj raspravi rekla je kako razumije promijenjenu optužnicu, ( promijenjena je u srpnju no ne bitno), ustvrdila je da nije kriva i da ostaje kod obrane koju je dala u drugom suđenju. Na pitanja nije željela odgovarati. Rekla je i kako boluje od astme i kako joj je teško disati pod maskom te je također napustila sudnicu.</p><p>Na raspravi nije bio niti Mladen Barišić.</p><p>Podsjećamo, Uskok bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera, bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, bivšega glasnogovornika Ratka Mačeka, bivšu šeficu računovodstva Branku Pavošević i HDZ tereti da su za crne fondove HDZ-a iz državnih i javnih tvrtki izvukli oko 70 milijuna kuna. Prvostupanjskom presudom sutkinje Ivane Čalić iz ožujka 2014., Ivo Sanader bio je nepravomoćno osuđen na devet godina zatvora, Mladen Barišić dobio je tri godine, Branka Pavošević godinu i pol, Nevenka Jurak (koja je lani preminula pa je postupak u odnosu na nju i n ezinu tvrtku Fimi meda obustavljen) dvije godine zatvora, a Ratko Maček na godinu dana uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. Hrvatska demokratska zajednica kažnjena je s pet milijuna kuna i oduzimanjem imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u iznosu od 24,2 milijuna kuna.</p><p>Presudu je ukinuo Vrhovni sud u listopadu 2015., a novo suđenje počelo je u lipnju 2016.</p>