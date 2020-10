Sanadera će iz toplica voditi na završne riječi za 'Fimi mediju'

Bivši premijer optužen za korupciju od 12. listopada kreće na oporavak u Krapinske toplice. Želi biti na završnim riječima, pa će mu i u toplicama prilagoditi raspored vježbi

<p>Nismo krivi - rekli su svi optuženici u "Fimi mediji" osim bivše HDZ-ove blagajnice <strong>Branke Pavošević, </strong>koja je svoj nedolazak na sud ispričala bolešću te se ona treba očitovati o izmijenjenoj optužnici 22. listopada. </p><p><strong>Ivo Sanader, Mladen Barišić, Ratko Maček</strong>, HDZ i pravna osoba Fimi media očitovali su se o optužnici koju je zamjenica ravnateljice Uskoka izmijenila u srpnju. </p><p>Ivo Sanader je nakon operacije kralježnice na bolničkom liječenju, a 12. listopada kreće na oporavak u Krapinske toplice. </p><p>Sudu je rekao kako bi rado dolazio na završne riječi stranaka pa je sudsko vijeće odlučilo kako će uskladiti njegovu rehabilitaciju s ročištima, odnosno da će mu pomaknuti termin vježbi, kako bi mogao biti na raspravama. </p><p>U ovom postupku Sanader, koji je optužen da je ustrojio kriminalnu skupinu koja je izvlačila milijune iz državnih i javnih poduzeća i njime punila crni fond HDZ-a i svoje džepove, obranu je iznio u veljači te nakon toga više nije dolazio na rasprave. No optužnica je izmijenjena, ne u bitnom, no to zahtijeva da se svi optuženi očituju o optužnici. Potom idu završni govori stranaka i nepravomoćna presuda. </p><p>Podsjećamo, bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a Sanadera, bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, bivšega glasnogovornika Ratka Mačeka, bivšu šeficu računovodstva Branku Pavošević, HDZ i agenciju Fimi media terete da su za crne fondove HDZ-a iz državnih i javnih tvrtki izvukli oko 70 milijuna kuna.</p><p>Vlasnica Fimi medije <strong>Nevenka Jurak</strong> preminula je tijekom suđenja, a tvrtka je završila u stečaju i izbrisana je iz sudskog registra. </p><p>Riječ je o ponovljenom suđenju. Podsjetimo, prvostupanjskom presudom Ivo Sanader bio je nepravomoćno osuđen na devet godina zatvora, Mladen Barišić dobio je tri godine, Branka Pavošević godinu i pol, Nevenka Jurak dvije godine zatvora, a Ratko Maček na godinu dana uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. Presudu je ukinuo Vrhovni sud u listopadu 2015. godine.</p>