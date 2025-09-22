Uskoro ističe važan nuklearni sporazum. Javio se Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Moskva poštivati ograničenja na nuklearno oružje dogovorena u okviru novog ugovora START sa SAD-om još jednu godinu nakon njegovog isteka u veljači 2026, piše Newsweek.

Putin je, govoreći na ruskom u izravnom prijenosu sa sastanka Vijeća za sigurnost Kremlja u ponedjeljak, upozorio da njegov prestanak znači „neizbježan nestanak posljednjeg međunarodnog sporazuma o izravnim ograničenjima raketno-nuklearnog potencijala.“

Foto: Maxim Shemetov

- Potpuno odbacivanje nasljeđa ovog ugovora u mnogim bi se aspektima pokazalo kao pogrešan i kratkovidan korak — koji bi, po našem mišljenju, također negativno utjecao na ciljeve Ugovora o neširenju nuklearnog oružja - rekao je Putin.

- Kako bismo izbjegli poticanje nove utrke u naoružanju te osigurali prihvatljivu razinu predvidivosti i uzdržanosti, smatramo opravdanim pokušaj očuvanja okvira koji je uspostavljen zahvaljujući novom START-u u ovom turbulentnom razdoblju - rekao je ruski lider.

START

Još 1991. su SSSR i SAD potpisali bilateralni sporazum Strategic Arms Reduction Treaty (START) o smanjenju i ograničenju O sporazumu o smanjenju i ograničenju strateškog ofenzivnog oružja. Sporazum je potpisan 31. srpnja 1991. godine i stupio je na snagu 5. prosinca 1994. godine. Sporazum je zabranio svojim potpisnicima raspoređivanje više od 6.000 nuklearnih bojevih glava i ukupno 1.600 međukontinentalnih balističkih projektila (ICBM) i bombardera.

START je bio najveći i najsloženiji sporazum o kontroli naoružanja u povijesti, a njegova konačna provedba krajem 2001. godine rezultirala je uklanjanjem oko 80% svih tada postojećih strateških nuklearnih oružja. Predložio ga je američki predsjednik Ronald Reagan, a preimenovan je u START I nakon što su zapeli pregovori za START II.

Sporazum je istekao 5. prosinca 2009. godine.

Novi sporazum koji završava 2026., potpisan je. travnja 2010. godine. Nakon ratifikacije od strane Senata SAD-a i Savezne skupštine Rusije, sporazum je stupio na snagu 5. veljače 2011. godine. Sporazum ograničava broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava za svaku stranu na 1.550, što je gotovo dvije trećine manje u odnosu na izvorni START sporazum, kao i deset posto manje od ograničenja raspoređenih strateških bojevih glava iz Moskovskog sporazuma iz 2002. godine. Ukupan broj raspoređenih bojevih glava mogao bi premašiti granicu od 1.550 za nekoliko stotina, budući da se po svakom bombarderu računa samo jedna bojeva glava, bez obzira na stvarni broj koji nosi.

Sporazum također ograničava broj raspoređenih i neraspoređenih lansirnih sustava za interkontinentalne balističke projektile (ICBM), balističke projektile lansirane s podmornica (SLBM) i teške bombardere opremljene za nuklearno naoružanje na ukupno 800. Broj raspoređenih ICBM-ova, SLBM-ova i teških bombardera opremljenih za nuklearno naoružanje ograničen je na 700.

Sporazum dopušta satelitski i daljinski nadzor, kao i do 18 inspekcija na licu mjesta godišnje radi provjere pridržavanja ograničenja.

Trump rasturio sporazum, Putin ga suspendirao

Trump je 9. veljače 2017. u prvom telefonskom razgovoru s Putinom odbacio produljenje sporazuma i okvalificirao ga kao previše povoljnog za Rusiju i jedan od nekoliko loših sporazuma koje je dogovorila Obamina administracija.

Foto: Ken Cedeno

Putin je 2023. najavio suspenziju ruskog sudjelovanja u sporazumu New START, rekavši da Rusija neće dopustiti SAD-u i NATO-u da pregledaju njezina nuklearna postrojenja. Tvrdio je da Sjedinjene Države nastavljaju razvijati novo nuklearno oružje i upozorio da će se svaka testiranja nuklearnog oružja koja provedu Amerikanci suprotstaviti razvoju i testiranju vlastitog ruskog oružja.