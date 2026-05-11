Uskoro kreće sanacija Pelješkog mosta. Pojavile su se pukotine

Piše Filip Sulimanec,
Komarna: Tamni oblaci iznad Pelješkog mosta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uskoro kreće sanacija Pelješko mosta zbog pukotina površinskog sloja na stupovima, piše Dnevnik.hr. Iz Hrvatskih cesta objašnjavaju da one nisu opasne za stabilnost mosta, ali ih treba riješiti sada da ne bi imali veći problem za 20-ak godina.

 - Površinski sloj betona trebao bi se uklanjati ovisno o tim pukotinama, do glavne armature i ponovno obnoviti taj sloj betona i dodatno zaštititi. Razlog je jednostavan, kroz te pukotine ulazi sol i vlaga, koja bi ubrzano u idućih 20, 30 godina uništila glavnu armaturu tih stupova, pilona. I to je, evo, jedini razlog - objasnio je Ivica Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Radovi bi trebali početi u listopadu, nakon turističke sezone i trebali bi trajati do početka iduće. Radovi će, kaže Budimir, minimalno utjecati na promet i neće biti zatvaranja mosta.

Troškove će plaćati izvođač.

 - Na čeličnoj konstrukciji negdje je izbila hrđa, to će trebati malo popraviti. Dolje, na donjem dijelu stupova isto neke sanacije injektiranja, sve su to manje sanacije. Ovo nam je glavni zadatak, ukloniti te pukotine s pilona. Mi smo napravili istraživanja, radimo ih svake godine. Beton je inače ostatak u redu. Most je stabilan i projektant je bio dolje, imamo izvještaj o tome. Nemamo nikakvih ugroza po pitanju prometa i mosta, ali to je samo u smislu trajnosti - rekao je Budimir.

