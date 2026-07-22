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RUSIJA U PROBLEMU

Uskoro potpis sporazuma o Južnoj plinskoj interkonekciji američkih investitora i FBiH

Piše HINA,
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Uskoro potpis sporazuma o Južnoj plinskoj interkonekciji američkih investitora i FBiH
Sarajevo: Transparent razvijen na mostu nakon dogovora oko gradnje plinovoda Južna interkonekcija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Južna plinska interkonekcija je jedan od najvećih energetskih projekata u BiH, kojim bi se ova zemlja povezala s hrvatskim plinskim sustavom i dobila pristup ukapljenom prirodnom plinu s LNG terminala na Krku. Na taj način bi ova zemlja prestala biti ovisna o plinu iz Rusije

Vlasti u Federaciji BiH trebale bi uskoro potpisati ugovor s američkom kompanijom AAFS Infrastructure and Energy za izgradnju plinovoda kojim bi se Bosna i Hercegovina spojila na plinski sustav i opskrbljivala ovim energentom putem LNG terminala na Krku, izjavio je resorni ministar Vedran Lakić. 

Gostujući u programu Televizije Federacije BiH, ministar energetike, industrije i rudarstva rekao je kako je pri kraju izrada sporazuma koji ima više stotina članaka. "Trenutačno smo pred njegovim zaključenjem", kazao je Lakić.

Južna plinska interkonekcija je jedan od najvećih energetskih projekata u BiH, kojim bi se ova zemlja povezala s hrvatskim plinskim sustavom i dobila pristup ukapljenom prirodnom plinu s LNG terminala na Krku. Na taj način bi ova zemlja prestala biti ovisna o plinu iz Rusije. 

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Ugovor bi trebao biti sklopljen na najmanje 30 godina, zbog čega vlasti žele svaki detalj pozorno urediti kako ne bi bio na štetu Federacije BiH, pojasnio je ministar Lakić. 

Parlament Federacije BiH u travnju je izmijenio Zakon o Južnoj plinskoj interkonekciji te kao investitora projekta imenovao AAFS Infrastructure and Energy umjesto javne kompanije Bh. Gasa na čemu je inzistirao HDZ BiH. 

AAFS je američka kompanija čiji su predstavnici povezani s političkim krugom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Među vodećim ljudima projekta su Joseph Flynn i Jesse Binnall. Binnall je bio odvjetnik koji je zastupao Trumpa sporovima povezanim s izborima 2020., dok je Joseph Flynn brat Michaela Flynna, Trumpova bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Hrvatska i BiH su potkraj travnja u Dubrovniku potpisale međudržavni sporazum o Južnoj plinskoj interkonekciji. Tim dokumentom predviđa se da BiH dobije pristup hrvatskoj plinskoj mreži i LNG terminalu na Krku. 

Američka kompanija AAFS je uz ulaganja u plinsku infrastrukturu vlastima Federacije BiH iskazala zanimanje i za gradnju plinskih elektrana, modernizaciju međunarodnih zračnih luka u Sarajevu i Mostaru. Prema ranije predstavljenim planovima, predviđena je izgradnja plinskih elektrana na području Mostara, Kaknja i Tuzle.

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