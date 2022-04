'Pad letjelice napravio je 600 tisuća kuna štete. Njena je namjena istraživanje teritorija'

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu održat će u 11 sati konferenciju za novinare o rezultatima dosad provedenih izvida vezanih za pad bespilotne letjelice početkom ožujka na zagrebačkom Jarunu.

Na konferenciji će govoriti županijski državni odvjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Jurica Ilić, načelnik Sektora Kriminalističke vojne policije brigadir Jadranko Karlušić, glavni vojni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počinok ujedno čelnik Povjerenstva za istragu pada bespilotne letjelice u Zagrebu, načelnik Odjela za nadzor ispravnosti i upravljanje klasom V u Logističkom operativnom središtu, Zapovjedništvo za potporu OS RH bojnik Mile Tomić i glavni vještak za požare i eksplozije, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ivana Bačić.

Dnevnik Nove TV objavio je u utorak navečer kako je vojna letjelica koja je pala na Zagreb bila dorađivana i naoružana te kako je istraga pokazala da je umjesto kamere imala na sebi bombu.

- Zbog interesa javnosti smo do sada izdali nekoliko priopćenja, 12. ožujka smo obavijestili da smo odmah po saznanju na navedeni događaj započeli s provođenjem očevida. Priopćenjem od 16. ožujka smo obavijestili javnost da se započelo s kriminalističkim istraživanjem i da se radi o teškom kaznenom djelu - objasnio je državni odvjetnik Ilić.

- 23. ožujka javnost smo obavijestili da se nastavlja postupanje, izdani su nalozi za kemijsko i balističko vještačenje te je zatraženo mišljenje zrakoplovno-tehničke struke. Iz balističkog vještačenja bilo je vidljivo da se radi o aviobombi s pripadajućim upaljačem, no podaci nisu bili dovoljni za zaključak - objasnio je.

Letjelica je napravila 600.000 kn štete

Izvidi su podijeljeni u dva dijela. Danas će izvijestiti samo o padu letjelice, dok se još istražuje tko ju je poslao.

- Svi vještaci su dovršili svoja vještačenja i predali nam izvješća - objasnio je.

- U navedenom događaju nastala je šteta na 96 vozila, neslužbeno to procjenjujemo na 600.000 kuna - rekao je Jadranko Karlušić, načelnik Sektora Kriminalističke vojne policije, te poručio kako su radili očevid na četiri lokacije.

Glavni vojni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počinok objasnio je da događaj spada u kategoriju zrakoplovne nesreće zbog potpunog uništenja bespilotne letjelice.

- Ona je namijenjena za dubinsko izviđanje teritorija, rekao bih i sa strateške razine, koji je proizvod tražen od same snimke. Ona ima visoke performanse što se tiče letnih karakteristika, brzina ide od 900 do 1100 na sat. Visina s kojom može provesti snimanja kreće se od 300 do 6000 metara - objasnio je.

