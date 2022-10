VIDEO Tomašević: Bit će manje odvoza miješanog otpada, raste broj odvoza papira i plastike

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Žarko Rašić predstavili su 42 nova vozila zagrebačke Hitne pomoći.

Nakon predstavljanja vozila, gradonačelnik Tomašević zajedno sa zamjenikom Lukom Korlaetom održat će redovnu konferenciju za novinare.

- Zavod nastoji biti što bolji i kvalitetniji, koji put to nismo, ali nismo svojom krivnjom. Bolesti su takve da zahtijevaju različite intervencije. Svi mole hitnu odmah, ali to nije moguće. Moguće je u nekom intervalu. Grad Zagreb je u vrhu Europe po brzini dolaska Hitne pomoći. Većina europskih gradova treba 13 minuta, naša hitna dolazi za 7 minuta - rekao je ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Rašić.

Gradonačelnik Tomašević rekao je da je Grad u procesu nabave još 24 vozila za sanitetski prijevoz. Do sada je obnovljeno, rekao je, dvije trećine voznog parka za hitnu medicinu.

Dodao je da je razgovarao s ministrom zdravstva Vilijem Berošom na temu hitne medicine i preopterećenost Grada Zagreba. Istaknuo je da se radi na rješavanju tog problema. Zahvalio se i tvrtci koja je pobijedila na natječaju. Rok isporuke sanitetskih vozila bio je 90 dana.

Osvrnuo se i na problem zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i na problem nesnosnog smrada koji dolazi s Jakuševca.

Tomašević je rekao i da se u petak stvar stabilizirala s kompostanom i da sada prima dodatne količine biootpada.

- Stvar je normalizirana, ali još traje inspekcijski postupak - rekao je.

- Imamo previše djece s obzirom na kapacitete i broj odgajatelja. Prioritet je da izgradimo nove vrtiće i počnemo se držati državnog pedagoškog standarda. To neće ići preko noći. Išli smo i sa trećim odgojiteljem kao pomoći. Jasno nam je da ćemo morati povećavati materijalna prava, čak i kad izgradimo nove vrtiće, neće imati u njima onda tko raditi - kaže.

Manje odvoza miješanog, više odvoza plastike i papira

Kapaciteti Čistoće su takvi da smo povećali broj odvoza miješanog otpada u centru grada i da se povećalo odvajanje, u isto vrijeme se smanjila količina miješanog otpada, ali se povećala količina plastike i papira. Sada će doći do onog što se desilo u Ljubljani i drugim gradovima kad se rade novi modeli odvajanja, smanjuje se broj odvoza miješanog otpada tjedno, a povećava broj odvoza plastike i papira. Mogu najaviti da ćemo smanjiti broj odvoza miješanog otpada na jednom tjedno u obiteljskim kućama, koje imaju svoje kante na svojim parcelama, a idemo na povećanje na jednom tjedno odvoza plastike i papira. Oslobodit ćemo kapacitete da češće odvozimo plastiku i papir jer je došlo do ogromnog povećanja odvajanja plastike i papira - kaže i dodaje da to kreće već ovaj tjedan za kvart po kvart.

Komentirao je i kako će Grad na Adventu sigurno uprihoditi četiri-pet puta više nego ranijih godina.

Tomašević je komentirao i nesnosljivi smrad s Jakuševca.

- Inspekcija je bila nedavno, stalno stižu prijave zbog smrada, mjere kakvoću zraka i svi parametri su unutar granica normale. Gledamo da se što više smanji utjecaj cijelog odlagališta. Nabavljen je stroj za pokrivanje folijom kompostane kako bi se manje širili neugodni mirisi - rekao je.

- Radimo na tome da kompostanu preselimo u zatvoreni objekt, za to možemo povući novce iz fondova Europske unije - dodao je.

