Bliži nam se Uskrs, a Hrvati koji žive i rade u inozemstvu krenut će, kao i svake godine, prema domovini no zbunjeni su. Imaju puno upita oko ulaska u Hrvatsku.

Iz Stožera uvijek napominju da se situacija prati na dnevnoj bazi, pa ništa za sada nije sigurno. Ministar Davor Božinović na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite kazao da će se nove mjere donijeti početkom travnja, pa sredinom travnja, a napomenuo je da sve ovisi o nama kakve će one biti i hoće li se ići na restriktivnija rješenja.

No, svi oni koji će za Uskrs u Hrvatsku trebali bi znati neke važne informacije u vezi s ulaskom u zemlju. Podsjetimo, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, a ta odluka primjenjuje se do 31. ožujka 2021. godine.Ona će se, kako stvari sada stoje, vjerojatno produljiti.

Tko mora predočiti PCR test za ulazak u Hrvatsku, a tko je iznimka, što je s ulaskom iz trećih zemalja, ali i što se traži za ulazak u druge države objašnjavaju na stranici koronavirus.hr

1. Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo)

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19 (ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 niti im se određuje mjera samoizolacije) ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.



Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati, kao niti boravak u samoizolaciji.



Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na web stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).



Svi ostali putnici koji, neovisno o državljanstvu, dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti negativan nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.



Iznimno, PCR test na SARS-CoV-2 ne moraju imati sljedeće kategorije putnika koji putuju iz država/regija članica EU/EGP iako dolaze s područja zemalja koje ne pripadaju zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti:

radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;

učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo, uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;

pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;

diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;

putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;

pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.





Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Putnicima u tranzitu, uključujući osobe u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.



2. Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neovisno o državljanstvu, moraju predočiti negativan nalaz PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.





Iznimno, za prethodno navedene osobe, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, na graničnom prijelazu neće se zahtijevati predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ukoliko se radi o zdravstvenim djelatnicima, istraživačima u zdravstvu i djelatnicima u skrbi za starije osobe, pograničnim radnicima, osoblju u prometnom sektoru, diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojnom i policijskom osoblju, humanitarnim djelatnicima i osoblju civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti, putnicima u tranzitu uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska i osobama koje putuju radi školovanja, kao i ostalim osobama koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili imaju neki drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

3. Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama

Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama mogu ući u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja te tom prilikom ne trebaju predočiti negativan nalaz PCR testa niti im se određuje mjera samoizolacije, jedino ako su:

zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);

osoblje u prometnom sektoru;

diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;

osobe koje putuju radi školovanja;

pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza);

osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza).

Državljani trećih zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere (dostupno na sljedećoj poveznici), pri ulasku u Hrvatsku moraju predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati i određuje im se mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana koja se može skratiti ako osoba najranije sedmi dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te nalaz bude negativan.

Putnicima u tranzitu, uključujući osobe u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno obuhvaćenih prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/2169 od 17. prosinca 2020. o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, ne moraju predočiti negativan nalaz na SARS-CoV-2 niti podliježu samoizolaciji ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti. Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.





Prethodno navedene osobe, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati kao niti boravak u samoizolaciji.



Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.



Navedene osobe predstavljaju izuzetak te će im biti omogućen ulazak u Republiku Hrvatsku bez potrebe predočenja negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 niti im se određuje mjera samoizolacije prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.



Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Opće napomene:

Ukoliko je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 od 48 sati ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza.



Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa:



U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa (ne priznaju se brzi antigenski testovi ili serološki).



Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz navedenog testa, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.



Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa.



Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad tri mjeseca izuzete su od obveze pribavljanja negativnog PCR testa i samoizolacije.



Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili antigenskog testa ili pozitivan rezultat u testu neutralizacije (NT) koji je napravljen unazad tri mjeseca, a stariji od 14 dana ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.





Od osoba koje posjeduju negativan PCR test napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.



Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Više informacija o zdravstvenom nadzoru nad putnicima dostupno je na poveznici.

Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH od 30. studenog 2020. dostupna je na poveznici.

Povratak kući nakon uskrsnih praznika

Donosimo mali podsjetnik za one koji još uvijek nisu sigurni što trebaju pokazati na graničnom prijelazu.

Austrija

Dana 10. veljače 2021. godine stupile su na snagu postrožene odredbe za ulazak u Austriju. Uz obvezu karantene, koja se može prekinuti negativnim testom peti dan nakon ulaska u Austriju, za ulazak Austriju potreban je i PCR i test ne stariji od 72 sata ili antigenski test. Ako se prilikom ulaska ne može predočiti test, potrebno je testirati se u Austriji u roku od 24 sata.

Negativan test ni u ovom slučaju ne oslobađa od obveze karantene u trajanju od 10 dana, a koja se može prekinuti novim negativnim testom peti dan od dana ulaska (Dan ulaska vrijedi kao nulti dan). I dalje je ulazak u Austriju u pravilu moguć samo uz prethodnu online registraciju na poveznicama u nastavku ili ukoliko registracija elektronskim putem nije moguća, putem obrasca koji je potrebno imati sa sobom prilikom ulaska u Austriju.

U svim slučajevima umjesto negativnog PCR ili antigenskog testa može se koristiti i liječnička potvrda na njemačkom ili engleskom jeziku o negativnom nalazu testa.

Bosna i Hercegovina

Državljani Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Ne trebaju predočiti negativan PCR test kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz Hrvatske, kao ni njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja. Više o svemu možete saznati OVDJE

Crna Gora

Državljani Hrvatske u Crnu Goru mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Ne trebaju predočiti negativan PCR test. Preko graničnih prijelaza Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin i Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče moguć je izlazak putnika iz Crne Gore u terminu od 7:00 do 19:00 sati. Svi ostali granični prijelazi su otvoreni.

Trenutačno je na snazi zabrana napuštanja objekta stanovanja u vremenu od 21:00 do 5:00 sati, zabranjen je međugradski promet, obvezno je nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom prostoru na cijelom teritoriju Crne Gore, uključujući i djecu stariju od pet godina. Više možete saznati OVDJE



Njemačka

.Od dana 8. studenog 2020. svi putnici koji su u vremenskom razdoblju od 10 dana prije ulaska u SR Njemačku boravili u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji koja je prema Robert Koch Institutu i Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačke klasificirana kao rizična zemlja, obavezni su po ulasku u SR Njemačku bez odgađanja otići u samoizolaciju na 10 dana te se obavezno javiti nadležnom uredu za zdravstvo.

Prema obavijesti Robert Koch Instituta i Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, od 7. 3. 2021. sljedeće županije nisu na popisu rizičnih područja: Istarska, Požeško-slavonska i Bjelovarsko-bilogorska.

Za ostale županije i Grad Zagreb izdano je upozorenje kojim se moli građane da ne putuju ako to nije neophodno. Uoči putovanja potrebno je ispuniti digitalnu prijavu ulaska u SR Njemačku koja je dostupna na hrvatskom jeziku. Karantena završava najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku ako osoba dobije negativan test na SARS-CoV-2, a testiranje se može provesti najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku. Također, važno je znati da njemačke savezne zemlje pojedinačno donose uredbe te mogu postojati razlike u sadržaju usvojenih uredbi. Više informacija možete saznati OVDJE.



Slovenija

Odlukom slovenske Vlade koja stupa na snagu 6. ožujka 2021. izmijenjeni su uvjeti ulaska u Republiku Sloveniju. Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Za vrijeme trajanja karantene može se obaviti testiranje najranije petog dana od određivanja karantene, a ako je rezultat testiranja negativan, karantena se prekida.

Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči: – negativan PCR test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati od uzimanja brisa; – negativan brzi antigenski test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 24 sata od uzimanja brisa; – potvrdu o pozitivnom PCR ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-5 koja je stariji od 21 dan, ali ne više od 6 mjeseci ili potvrdu liječnika da je preboljela COVID-19 i da od početka simptoma nije prošlo više od 6 mjeseci;

– potvrdu o cijepljenju protiv COVID-a 19, kojom osoba dokazuje da je od primitka druge doze cjepiva proizvođača BioNTech/Pfizer prošlo najmanje 7, MODERNA 14 i AstraZeneca 21 dan. Više doznajte OVDJE.



Srbija

Od 14. siječnja 2021. godine, osobe koja dolaze u Republiku Srbiju iz svih država svijeta, uz neke izuzetke, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati, izdan od provjerenog laboratorija države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju.

Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u zemlju, a koje se ne može pripisati krivici putnika, već je posljedica neočekivanog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/odgoda leta, polaska autobusa i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju. Više doznajte OVDJE.



Italija

Vladinom Uredbom produljeno je na cijelom nacionalnom teritoriju Italije izvanredno krizno stanje do 30. travnja 2021. Nadalje, produljena je zabrana kretanja između talijanskih regija i provincija do 27. ožujka 2021. Iz zabrane su izuzete osobe koje se kreću iz dokazivih zdravstvenih razloga, poslovnih ili neodgodivih potreba te će uvijek biti dopušteno vraćanje u mjesto prebivališta/boravka.

Hrvatski državljani i sve osobe koje dolaze u Italiju moraju predočiti negativan PCR test ili antigenski test ne stariji od 48 sati. Iznimke od gornjih pravila odnose se na kretanja opravdana neodgodivim poslom, neodgodivim zdravstvenim potrebama ili vraćanjem u mjesto prebivališta odnosno boravišta, tranzitom do 72 sata, neophodnim ulaskom do 120 sati. Iznimke se odnose na profesionalne prijevoznike, putničko osoblje, osobe protokola reguliranih zdravstvenom sigurnošću, na sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, prekogranične radnike, diplomatsko osoblje, vojno osoblje i policiju u obavljanju službene dužnosti, učenici i studenti u povratku u Italiju).

Na snazi je obveza nošenja maske na otvorenom te zabrane kretanja na cijelom nacionalnom teritoriju od 22 sata do 5 sati ujutro. Obaveza nošenja zaštitne maske odnosi se na otvorene i zatvorene prostore, uz neke iznimke. Skijaške piste, bazeni, kina i kazališta ostaju zatvorena.Više o svemu možete doznati OVDJE.

Sve ono što vas zanima o putovanjima možete na jednom mjestu doznati na stranicama koronavirus.hr