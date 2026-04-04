NA VELIKU SUBOTU

Uskrsna čestitka nadbiskupa Kutleše: 'Mnogi traže mir, ali odbacuju Onoga koji jest Mir'

Piše Julia Očić,
Zagreb: Misa Večere Gospodnje u katedrali koju je predvodio Dražen Kutleša | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nadbiskup Kutleša naglasio je i kako Isus, Knez mira, želi svoj mir darovati svima te kako je bio spreman dati ga i onima koji su ga razapeli i Petru koji ga je zatajio i učenicima koji su pobjegli

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša na Veliku subotu uputio je uskrsnu čestitku posredstvom elektroničkih medija.

U čestitci je istaknuo kako "slavimo Uskrs, blagdan pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom, nade nad očajem". U svijet ranjen ratovima "ulazi uskrsna riječ Kristova: 'Mir vama!' (Lk 24, 36).

- No, Uskrsli nam ne donosi samo riječ mira. On sam jest naš mir (usp. Ef 2, 14). On nije došao samo umiriti svijet, došao je pobijediti grijeh i smrt, korijen svakoga nemira. Zato mir koji uskrsli Krist donosi nije samo pozdrav i želja, nego dar Božje pobjede nad svime što razara čovjeka. Taj dar danas trebamo svi: i Hrvatska i Europa i cijeli svijet - rekao je nadbiskup Kutleša.

Nadbiskup Kutleša naglasio je i kako Isus, Knez mira, želi svoj mir darovati svima:

- Bio ga je spreman dati i onima koji su ga razapeli i Petru koji ga je zatajio i učenicima koji su pobjegli. Ali njegov mir mogu primiti samo oni koji otvore srce, koji su spremni zaustaviti spiralu mržnje i koji žele novi početak.

Kao najveću iluziju našega vremena naveo je mir bez Boga, rekavši kako mnogi "traže mir, ali odbacuju Onoga koji jest Mir".

- Svijet ostaje nemiran jer bez Boga ne nestaje uzrok rata: grijeh u ljudskome srcu. Pravi se mir rađa u Božjemu zakonu i u savjesti koja se ne prodaje -  istaknuo je.

- Hrvatski narod dobro zna što znači rat. Znamo što su kolone izbjeglica, razrušeni domovi, mrtvi i nestali. Upravo zato pozvani smo cijeniti mir kao najveće blago i ujedno biti glas savjesti u Europi i svijetu. U našemu narodu ima mnogo tihih, skrovitih graditelja mira, ljudi koji mole, opraštaju i neprimjetno čine dobro. Oni su snaga naše budućnosti - rekao je nadbiskup Kutleša te pozvao sve vjernike i one koji još traže Boga, mlade i starije, političare, ljude znanosti i kulture da "jedni u drugima prije svega vidimo čovjeka, a ne protivnika".

- Da čuvamo jedni druge, a ne da se čuvamo jedni od drugih. Neka naše obitelji budu prva mjesta mira, pomirenja i praštanja. Neka naša djeca uče da je svaki čovjek brat i sestra, bez obzira na naciju, vjeru, stranku ili svjetonazor. Neka Crkva ostane dom za sve ugrožene i prognane, za svakoga tko trpi, bez obzira tko je i odakle je.

Poručio je i kako "pravi mir nije slabost".

- Pravi mir traži hrabrost: priznati počinjenu nepravdu, zatražiti oproštenje, zaustaviti spiralu mržnje. On počinje kada svaki čovjek i svaka obitelj u svome domu i u svome narodu odluče ne širiti mržnju, nego pomirenje. Kako do takvoga mira? Započnimo s poniznim priznanjem Boga kao Gospodara života i vjerom u Krista koji je za nas umro i uskrsnuo. Obnovimo vjeru ne samo usnama nego srcem. Čuvajmo Božje zapovijedi u svakodnevnome životu: štiteći život od začetka do prirodne smrti, braneći čast, dostojanstvo i slobodu svakoga čovjeka; čuvajući svetost nedjelje, bračne vjernosti, čistoće i poštenja. To nije teret, to je put u slobodu. Gdje se živi Božji zakon, ondje rastu povjerenje, odgovornost i solidarnost. Ondje se rađa mir koji ne ovisi o pregovorima, nego o promjeni srca.

- Neka ovaj Uskrs bude početak novoga povjerenja, nove hrabrosti za dobro i novoga povjerenja u snagu ljubavi. Krist nije ostao u grobu. On je živ. I zato zlo nema posljednju riječ. Smrt nema posljednju riječ. Mržnja nema posljednju riječ. Posljednju riječ ima Onaj koji je uskrsnuo. Uskrsnuli Krist - naš mir, naša je nada i naša pobjeda - zaključio je zagrebački nadbiskup, čestitavši Uskrs svim vjernicima i svim ljudima dobre volje u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

