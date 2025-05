Usmrtio biciklista, tvrdio da je bila divljač! Nakon 8 godina mu presudili - iz četvrtog pokušaja

Vijeće Županijskog suda u Splitu potvrdilo je presudu virovitičkog Općinskog suda kojom je Bruno Perkec osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je život izgubio Damir Jurišić. Županijski sud je odbio Perkecovu žalbu, kao i onu koju je podnijelo tužiteljstvo, čime je presuda postala pravomoćna. I to tek iz četvrtog pokušaja.

Naime, Perkec je već imao tri presude za ovu nesreću, ali su ih viši sudovi ukidali. Podsjetimo, prometna nesreća, u kojoj je Perkec službenom Škodom u virovitičkom prigradskom naselju Bačevac, dogodila se 8. rujna 2017. godine u večernjim satima. Nesretnog Jurišića, koji se vozio na biciklu, Perkec je udario s leđa i odbacio u putni jarak. Jurišić je poginuo, a Perkec je napustio mjesto nesreće. Jurišića su prijatelji i obitelj tražili cijelu noć, a njegovo tijelo su slučajno pronašli tek idući dan.

Virovitica: Supruga muškarca kojeg je usmrtio automobil | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

I tek onda se klupko počelo razmotavati. Perkec se idućeg dana oko podneva javio policiji da je večer ranije u Bačevcu naletio na srnu vozilom u vlasništvu Županijske uprave za ceste, čiji je bio ravnatelj. Rekao je da se zaustavio kako bi provjerio gdje je srna, ali je u putnom jarku nije bilo. Njegovu priču je na sudu potvrdila i Nikolina Čačić, koja se s ravnateljem ŽUC-a tada nalazila u vozilu. Oni su, prema iskazima na sudu, nakon domjenka u ŽUC-u otišli u grad gdje je Perkec popio još jedno pivo nakon onoga na domjenku. Doduše, Perkec je alkotestiran, ali tek nakon proteka više od 12 sati nakon prijave policiji. Iako je tvrdio da je udario divljač, Perkec se svejedno trebao odmah javiti policiji, a ne nakon proteka 12 sati.

Kad se saznao datum i mjesto pogreba oca dviju kćeri, Perkec je otišao u pogrebno poduzeće iz Virovitice i podmirio sve troškove sahrane, bez znanja obitelji. Međutim, vlasnik pogrebne tvrtke vratio mu je novac jer su Jurišićeva supruga Adrijana i njezina obitelj odbili da im Perkec plaća troškove.

Perkecu su prvotno sudili na virovitičkom Općinskom sudu koji ga je oslobodio krivnje. Istaknuli su kako Općinsko državno odvjetništvo nije poduzelo sve u tom trenutku potrebne radnje, da nisu naložili vještačenje bicikla i odjeće poginulog, iako je policija to izuzela s mjesta tragedije. Međutim, viši sud je ukinuo tu presudu.

Potom je sazvano novo suđenje na kojem su Perkeca proglasili krivim. No na tom ponovljenom suđenju došlo je do pomalo nesvakidašnje greške. Naime, po uputi višeg suda, ponovljeno suđenje trebalo se voditi pred novim sudskim vijećem. No u novom sudskom vijeću se našla porotnica koja je bila i u ranijem sazivu. Virovitički Općinski sud je 'zaboravio' na tu okolnost pa je drugostupanjski sud i tu presudu ukinuo.

Na trećem postupku Perkec je proglašen krivim i osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja prometne nesreće iz nehaja. No i tu je nepravomoćnu presudu drugostupanjski sud u Splitu ukinuo i vratio istoj sutkinji na ponovno odlučivanje. Razloge za takvu odluku splitski Županijski sud vidio je u tome što Općinski sud nije proveo rekonstrukciju prometne nesreće.

Sada, osam godina nakon nesreće, Perkec je konačno dočekao pravomoćnu presudu. Osuđen je na bezuvjetni zatvor u trajanju od godine dana. U istrazi je cijelo vrijeme govorio da je udario divljač. Svi ovih osam godina ostao je ravnatelj Županijske uprave za ceste u Virovitici.

- Hvala dragom Bogu da je napokon i to završilo. Nakon gotovo osam godina ne znam što bih rekla. U jednu ruku sam zadovoljna, jer je krivac za smrt mog supruga ipak osuđen. Nakon smrti supruga ostala sam sama s dvije kćeri. Visina kazne neka ide na dušu onima koji su donijeli takvu presudu - rekla nam je kratko Adrijana, supruga poginulog Damira Jurišića.