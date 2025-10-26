Uspješno uništili bombu u Puli! Stručnjaci: 'Trebalo nam je tek pet minuta da je deaktiviramo'

Građane Pule u nedjelju ujutro uzbunila je zvučna SMS poruka "Alert". Na mobitele je stigla zbog deaktivacije avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata u naselju Veli Vrh. Lokalno stanovništvo je zbog mjera predostrožnosti evakuirano, a ostalim građanima je savjetovano da se ne približavaju tom području.

Bombu su otkrili radnici na gradilištu u Ulici Vallelunga tijekom radova, a deaktivaciju je u nedjelju u 10 sati započela protueksplozijska jedinica MUP-a. Trebalo im je svega pet minuta da 'riješe' posao. Za prestanak opasnosti za građane zaslužni su Tomislav Vukoja, voditelj Službe protueksplozijske zaštite Ravnateljstva policije i Zdravko Delač, instruktor za protueksplozijsku zaštitu policije Rijeka.

Pula: Deaktivirana bomba teška 225 kilograma | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Deaktivacija bombe bio je najopasniji dio akcije. Sama evakuacija mještana koji žive u blizini trajala je više sati, a među njima su bile i osobe s teškoćama u kretanju. Zato su pomogle ekipe hitne pomoći i vatrogasci. I u samo pet minuta stručnjaci su uspješno uklonili upaljač, izvadili detonator, i opasnost je prestala. Puljani su odahnuli.

- Ovo je bio prvi dio akcije. Ona je protekla onako kako smo i planirali. Nije bilo problema.To je bio najzahtjevniji dio akcije jer dok je god upaljač na eksplozivnom sredstvu opasno je. Odvojili smo upaljač i detonator od eksplozivnog stredstva i ono je sad sigurno. Bomba ide kamionom na poligon na uništavanje. Upaljač je malo bio nagnječen.Vjerojatno ga je bager malo pritisnuo. Ali hvala Bogu upaljač ima zaštitu, tako je konsturiran da se ne može udarna igla sa bagerom ili drugim nečim udariti i aktivirati - kazao je stručni dvojac.

Na ovoj zahtjevnoj operaciji morala su biti dvojica. Dvojac je kazao da jedan nije mogao to odraditi jer je upaljač išao malo teže. Hladna glava i mirne ruke stručnjaka od presudne su važnosti kod ovako složenih operacija u kojima je sigurnost građana na prvom mjestu.

- Bitno je iskustvo. Nama je to svakodnevica i već smo se susretali s ovakvom vrstom i to na području Rijeke, Lošinja, Zagreba, Osijeka... To je britanska bomba jer su oni na kraju rata bombardirali njemačke i talijanske položaje. U prvih tri minute smo skinuli upaljač, a onda smo ostale dvije minute vadili detonator - kazali su stručnjaci na kraju.