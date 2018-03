Usporedili smo borbene avione: Razlozi zašto smo kupili F-16

Hrvatska za 3 milijarde kuna kupuje od Izraela borbene zrakoplove F16 C/D Barak, proizvedene 1987. i 1988. godine, naoružane s raketama američke proizvodnje i jedan simulator.

U paketu kojeg su ponudili Izraelci je i obuka hrvatskih pilota, te prilagodba infrastrukture. Izraelci jamče od 2500 do 3000 sati naleta po zrakoplovu, što znači još najmanje do 25 godina službe s obzirom na to da bi naši piloti na njima letjeli do 120 sati godišnje.

U cijeni jest i gradnja i dogradnja infrastrukture na zagrebačkom Plesu (nekoliko novih hangara i objekata), kao i dorada rubova piste i stajanke. Eskadrila će biti smještena na Plesu, ali prema procjenama Izraelaca moći će rabiti i pistu na zadarskom aerodromu Zemunik.

Također, prema ponudi, obuka prvih pilota i tehničara obavit će se u Izraelu u trajanju od 8 do 10 mjeseci, a nakon toga obuka se nastavlja u Hrvatskoj. Izraelski piloti, tehničari i inženjeri ostat će u Hrvatskoj tri godine radi obuke pilota i održavanja.

S druge strane švedska ponuda je iznosila 7 milijardi kuna za 12 novih zrakoplova JAS-39 Gripen, ali bez naoružanja, infrastrukture i tražene razine obuke pilota. Naime, obuka bi se mogla provoditi samo u Švedskoj što je znatno skuplje. Također naoružanje bi prema procjenama stajalo još 17 milijuna eura, a infrastruktura dodatnih 13 milijuna eura.

Ipak, radi se o novim zrakoplovima s naprednijom MS20 (Materiel System 20) inačicom softvera u odnosu na prethodno ponuđenu MS19. Zbog te činjenice Gripen je tehnološki i po sposobnostima superiorniji zrakoplov u odnosu na F-16 Barak kojem ostaje prednost u nosivosti i doletu, piše Defender.hr.

U konačnici, eksploatacija F-16 za 25 godina stajat će 903 milijuna dolara, a Gripena 1,8 milijardi dolara. Operativni troškovi leta na F-16 su oko 90.000 kuna, a na Gripenu 152.000 kuna. Također, Izraelci daju još tri pričuvna motora, a Šveđani dva.

Ono što je dodatno presudilo u odabiru novih borbenih zrakoplova je i pismena garancija Izraela da se obavezuju do kraja životnog vijeka aviona isporučivati sve pričuvne dijelove i naoružanje.

Izraelska veleposlanica: Hrvatski stručnjaci obavili su detaljne provjere aviona

Izraelska veleposlanica u Republici Hrvatskoj Zina Kalay Kleitman kaže da je izraelsko zrakoplovstvo jedno od najboljih na svijetu.

- F-16 je zrakoplov koji je u našem zrakoplovstvu mnogo, mnogo godina i još je u uporabi. Dokazali su se i mi smo ih obnovili. Znamo koliko dugo mogu biti efikasni. U našem slučaju to je vrlo bitno jer je to borbena snaga i oni su se u Izraelu iznimno dokazali - rekla je Zina Kalay Kleitman za RTL.