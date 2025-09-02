Afganistan je izložen jakim, smrtonosnim potresima, posebice u području planinskog lanca Hindukuš, gdje se indijska tektonska ploča sastaje s euroazijskom
Utrka s vremenom: Spasioci nakon potresa nastoje doći do zabačenih sela i naći preživjele
Kolona vozila hitne pomoći mili oštećenom planinskom cestom kako bi stigli do sela, dok helikopteri dostavljaju pomoć i pronađene ozlijeđene ljude prevoze u bolnice. U tom području je raspoređen veliki broj talibanskih vojnika koji pomažu, ali prvenstveno brinu o sigurnosti. Ova je katastrofa dodatno opteretila talibansku vladu u ratom razorenoj zemlji koja se suočava s drastičnim padom strane humanitarne pomoći i deportacijama Afganistanaca iz susjednih zemalja. U lipnju su Iran i Pakistan najavili masovnu deportaciju Afganistanaca sa svog teritorija, a Teheran je bio dao rok "do 6. srpnja do kojeg četiri milijuna ilegalnih Afganistanaca" trebaju napustiti iranski teritorij.
Do lipnja se iz Pakistana i Irana vratilo više od 1,6 milijuna Afganistanaca – njih 1,3 samo iz Irana, a ured UN-a sada procjenjuje da bi se do kraja ove godine broj deportiranih Afganistanaca mogao popeti na tri milijuna. Pakistan je počeo s kampanjom masovnog protjerivanja oko tri milijuna Afganistanaca 1. travnja, optužujući ih za "terorizam i trgovinu drogom".
Suočeni s prirodnom katastrofom talibani pokušavaju što prije stići do izoliranih sela u potrazi za preživjelima, ali vlasti se suočavaju i sa zbrinjavanjem leševa životinja te nastoje minimalizirati rizik od kontaminacije vodnih resursa, rekao je UN-ov dužnosnik.
"Oštećene ceste, naknadna podrhtavanja tla i zabačene lokacije sela uvelike otežavaju dostavu pomoći", priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.
WHO ističe da je zdravstveni sustav Afganistana vrlo krhak te da su lokalni kapaciteti ograničeni i nedostatni te u potpunosti ovise o vanjskim čimbenicima.
Iako je Afganistan povijesno među najranjivijim zemljama na potrese, međunarodna pomoć drastično se smanjila.
Humanitarna sredstva pala su s 3,8 milijardi dolara u 2022. na samo 767 milijuna ove godine.
Diplomati i humanitarne organizacije navode da su krize drugdje u svijetu te politika Talibana prema ženama, uključujući zabrane za zaposlenice u nevladinim organizacijama, doveli do rezova.
Velika Britanija objavila je kako šalje milijun funti hitne pomoći, ali isključivo preko UNFPA-a i Međunarodnog Crvenog križa, kako sredstva ne bi došla u ruke talibanima.
Ovo je treći veliki potres koji je pogodio Afganistan otkako su Talibani preuzeli vlast 2021. godine.
