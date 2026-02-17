Uvažili glas poduzetnika: U početnoj fazi fiskalizacije 2.0 neće biti kažnjavanja

Udruga Glas poduzetnika (UGP) izvijestila je u utorak da je zaprimila očitovanje Ministarstva financija i Porezne uprave vezano uz zahtjeve poduzetnika u provedbi fiskalizacije 2.0 te da neće biti kažnjavanja u početnoj fazi primjene sustava, a da je peticiju UGP-a potpisalo više od 9.600 poduzetnika

"Porezna uprava potvrdila je kako u početnoj fazi primjene sustava neće pokretati prekršajne postupke niti izricati kazne za nenamjerne i negrube pogreške, uključujući pogreške u primjeni KPD šifri i druge operativne nepravilnosti nastale u fazi prilagodbe, već će se primjenjivati edukativni pristup i načelo oportuniteta - prvo upozorenje i prilika za ispravak, a tek potom sankcija", navodi se u UGP-ovom priopćenju.

Ističu da je više od 9.600 poduzetnika potpisalo peticiju kojom se tražila primjena načela "prvo upozorenje, potom kazna". "Smatramo da je potvrda nekažnjavanja u početnoj fazi važan rezultat dijaloga i da je glas poduzetnika uvažen“, poručili su iz UGP-a.

Smatraju kako načelo oportuniteta ne smije ostati iznimka, već treba postati standard u postupanju svih tijela državne uprave, uključujući inspekcijska tijela te jedinice lokalne i područne samouprave.

Dio zahtjeva UGP-a, navode, osobito oni koji se odnose na rokove i tehničku arhitekturu sustava, u ovom trenutku nije prihvaćen te ostaje predmet daljnjeg dijaloga. S obzirom na opseg reforme i činjenicu da se sustav i dalje tehnički nadograđuje, UGP smatra da je sljedeći korak transparentna evaluacija učinka reforme.

UGP će nadležnim institucijama predložiti izradu prvog kvartalnog javno dostupnog izvješća o operativnim učincima fiskalizacije 2.0, uključujući podatke o tehničkoj stabilnosti sustava i administrativnom opterećenju malih i mikro poduzetnika.

Udruga najavljuje nastavak dijaloga s ciljem osiguravanja stabilnog i predvidivog sustava koji će digitalizaciju učiniti alatom razvoja, a ne izvorom nesigurnosti, zaključuje se u priopćenju.