NOVA UPUTA

Gotovo 13 milijuna eRačuna u mjesec i pol! Porezna objavila nove brojke Fiskalizacije 2.0

Piše HINA,
Zagreb: Zgrada Porezne uprave u kojoj se nalazi ured uhićenog Slaviše Penave | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Više od 312 tisuća obveznika potvrdilo adresu, gotovo 100 tisuća koristi besplatni Mikroeračun

Od početka godine pa sve do petka, 13. veljače Porezna uprava Ministarstva financija evidentirala je ukupno fiskaliziranih 12,98 milijuna eRačuna u sklopu Fiskalizacije 2.0, izvijestili su u petak iz Porezne uprave

Pritom je 312.237 poreznih obveznika potvrdilo adresu za zaprimanje eRačuna, od čega 97.453 poreznih obveznika koristi besplatnu aplikaciju Mikroeračun Porezne uprave, a u razmjeni eRačuna sudjelovalo je 278.977 poreznih obveznika, naveli su iz PU.

 Iz Porezne uprave u priopćenju daju i uputu poreznim obveznicima u vezi ispravka podataka na eRačunu. Tako navode da kada se ispravlja podatak na eRačunu koji ne utječe na poreznu osnovicu niti na iznos PDV-a, eRačun se može ponovno izdati pod istim brojem, uz obvezno navođenje podatka "indikator kopije računa". Obveznici fiskalizacije eRačuna dužni su takav ispravljeni eRačun fiskalizirati odmah nakon slanja i zaprimanja.

Osvrću se i na pojam "isto razdoblje oporezivanja", koji je propisan posebnim propisima o PDV-u a znači: od prvog do posljednjeg dana u mjesecu za mjesečne obveznike PDV-a i od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju za tromjesečne obveznike PDV-a. Odredbe članka 43. Zakona o fiskalizaciji odnose se na isto razdoblje oporezivanja (npr. mjesec) te se ne mogu prenositi na drugo razdoblje, neovisno o rokovima za podnošenje prijave PDV-a, napominju.

"Promjenama koje ne utječu na obračun poreza, a koje se mogu ispraviti ponovnim izdavanjem eRačuna uz navođenje 'indikatora kopije računa', smatraju se primjerice referenciranje na dokument, promjena podataka o plaćanju, operatera i slično pod uvjetom da nijedna od navedenih promjena ne utječe na poreznu osnovicu niti na iznos PDV-a. Naglašavamo da se mogućnost uz naznaku 'indikator kopije računa' propisana člankom 43. Zakona o fiskalizaciji ne može koristiti u svrhu klasične kopije računa", pojašnjavaju u svojem priopćenju.

