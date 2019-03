Divjak najavila veliku promjenu za učenike u osnovnim školama

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u srijedu nakon sastanka s predstavnicima Svjetske banke da Ministarstvo planira uvesti cjelodnevnu nastavu u jednoj smjeni za sve osnovnoškolske ustanove u Hrvatskoj te da u tom smislu ima potporu Svjetske banke.

"Radio se plan za sljedećih pet godina suradnje sa Svjetskom bankom i meni je iznimno drago da je obrazovanje u prvom planu i da mi u suradnji sa Svjetskom bankom radimo sljedeći veliki korak u obrazovnoj reformi", rekla je ministrica Divjak novinarima nakon sastanka.

"Mi planiramo cjelodnevnu nastavu u jednoj smjeni, od 9 do 16, za sve osnovnoškolske ustanove u Hrvatskoj i u tom smislu imamo potporu Svjetske banke i to će biti u našem planu. Sigurna sam da će to, nakon početne promjene paradigme u poučavanju, bitno pridonijeti da naši učenici ne zaostaju za svojim europskim kolegama", istaknula je ministrica.

Napomenula je da Hrvatska, nažalost, zaostaje i u broju sati i u načinu rada u školama zbog čega roditelji često moraju plaćati instrukcije ili sami raditi s djecom.

Dodala je da je projekt već pripremljen te da očekuje da će za nekoliko mjeseci takav plan biti usvojen i da će od iduće godine krenuti pilot projekt cjelodnevne nastave u Hrvatskoj.

Na pitanje koliko je to izvedivo bez izgradnje novih škola, ministrica je odgovorila da je i to uključeno. "Proširivat će se postojeći kapaciteti. Jedan od dijelova programa je izgradnja, dogradnja, opremanje, restrukturiranje postojećih kapaciteta", rekla je ministrica Divjak.

