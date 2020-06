'Uvjeren sam da Čačić neće preletjeti Andreju Plenkoviću'

Upitan zašto je Domagoj Hajduković koji je trebao biti prvi, a u konačnici je drugi na listi u 4. izbornoj jedinici Bernardić je rekao da je to rezultat njihovog međusobnog dogovora

<p>Predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije <strong>Davor Bernardić</strong> odbacio je u ponedjeljak prozivke da su se na SDP-ovoj listi našli samo njegovi 'poslušnici' poručivši kako na izbore izlaze s najjačom listom i ljudima.</p><p>Gostujući u Dnevniku Nove TV, Bernardić je rekao da je lista slagana po istom principu kao i za europske izbore, optimist je i vjeruje u pobjedu.</p><p>Na novinarsku opasku da se 'njegovi stranački protivnici - <strong>Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin i Mihael Zmajlović</strong>' nalaze na 14. mjestima i moraju 'hvatati' mandat dok su stranački poslušnici uvijek na izglednim mjestima, Bernardić je uzvratio kako on i "Siniša imaju dobar odnos" te su dogovorili takav raspored na listi.</p><p>„Uvijek je ideja da ljudi s pojedine pozicije mogu uhvatiti dovoljno glasova da bi postigli preferencijalno i povukli cijelu listu prema naprijed“, rekao je Bernardić, dodavši da je takav princip bio i na europskim izborima.</p><p>Za riječkog gradonačelnika <strong>Vojka Obersnela</strong> koji je također na začelju liste rekao je da je dovoljno snažan da prođe na preferencijalne glasove.</p><p>„Obersnel godinama nije bio na listi za parlament jer se bavio isključivo gradom Rijekom, sada je prvi put na listi, vjerujem u njegov dobar rezultat kao i cijele liste u osmoj izbornoj jedinici“, rekao je Bernardić koji u toj jedinici očekuje dominantno najveći broj mandata.</p><h2>Čačić ima osebujan stil</h2><p>Upitan o Reformistu <strong>Radimiru Čačiću</strong><em> </em>koji ga je javno prozvao da ne zna ništa o poslu kojim se želi baviti, Bernardić je ustvrdio kako Čačić "ima osebujan stil, ali je bio ministar u dvije SDP-ove vlade, te je poslao poruku da je Restart koalicija njihov prvi izbor".</p><p>Uvjeren je, kaže, i kako Čačić neće 'preletjeti' Andreju Plenkoviću.</p><p>Upitan zašto je <strong>Domagoj Hajduković</strong> koji je trebao biti prvi, a u konačnici je drugi na listi u 4. izbornoj jedinici Bernardić je rekao da je to rezultat njihovog međusobnog dogovora.</p><p>„Na neki način je i sam predložio <strong>Sabinu Glasovac (</strong>koja je prva na listi), ja sam to prihvatio. To je njegov izbor, ja sam prihvatio tu inicijativu jer je važno poslati poruku jednog snažnog tima i da stranka apsolutno stoji iza njega jer je proživio teško razdoblje, pogotovo zadnjih tjedan dana“, rekao je.</p><p>Upitan kakva se poruka šalje dok prozivajući Vladu Andreja Plenkovića za korupciju ima na listi bivšeg vukovarskog gradonačelnika Željka Sabu koji je osuđen, Bernardić je uzvratio kako je Sabo presuđen i rehabilitiran. </p><h2>Sabin nespretni pokušaj pridobivanja vijećnice</h2><p>„<strong>Željko Sabo</strong> je osuđen za pokušaj pridobivanja vijećnice, s druge strane vi imate dvostruki kriterij“, rekao je Bernardić upitavši se zašto DORH nije postupio prema Plenkoviću i Bandiću koji su, "sastavili žetončić koaliciju i tako vladali četiri godine".</p><p>Bernardić je zaključio da je to duboko nepravedno, dodavši da Sabo nije uspostavio političku korupciju već je riječ o pokušaju koji je možda bio nespretan u pridobivanju vijećnice.</p><p>"Naši ljudi su na listama čisti, mi smo poštena stranka, mi smo dva svijeta, kad je u pitanju borba za Hrvatsku i interese naše zemlje mi smo na strani interesa građana, a oni drugi su na strani svojih interesa i interesa vlastitog džepa", rekao je Bernardić, poručivši da će njihov zadatak biti reformirati pravosuđe.</p><p> </p>