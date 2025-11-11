Uvode se velike promjene za zgrade: Morat će imati i OIB!

Do kraja ove godine sve stambene zgrade u Hrvatskoj moraju imati svoj OIB, baš kao i pravne osobe. Time će se, poručuju nadležni, olakšati naplata pričuve i komunalnih usluga, ali i vođenje sudskih postupaka. No, kako rok neumoljivo istječe, upravitelji i suvlasnici zabrinuti su – posla je previše, a ljudi premalo.

Zgrade s odvojenim ulazima moći će se evidentirati i zasebno, no mnoge još nisu ni započele postupak.

„Suvlasnici moraju proaktivno sudjelovati. Upravitelj će organizirati dolazak na zgradu, popisivanje stanova i obilježavanje u smjeru kazaljke na satu, kako je propisano. Zatim se izrađuju skice posebnih dijelova zgrade i podnosi zahtjev za rješenje“, objašnjava Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu za Dnevnik Nove TV.

Samo 2000 zgrada dobilo OIB

Od srpnja je u registar zgrada upisano tek oko 2000 OIB-ova, dok je u obradi još njih 1000 – daleko od ukupnog broja zgrada i ulaza u Hrvatskoj. Upravitelji upozoravaju da do kraja godine neće stići sve prijaviti.

„Broj zaposlenih u upraviteljskom sektoru je između 450 i 500. Nemoguće je obraditi toliku količinu podataka jer za svaku nekretninu moramo provjeriti ime, prezime, kvadraturu, položaj i opis“, rekao je Dražen Pomper iz Udruge Upravitelj.

Ministarstvo zasad ne planira produljenje roka

Iako je jasno da će mnogi zakasniti, iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva poručuju da se produljenje roka zasad ne razmatra.

„Razmatramo mogućnost da se unos ugovora o upravljanju zgradom u registar upravitelja smatra podnošenjem zahtjeva za dodjelu OIB-a. Ako bi upravitelji do kraja godine unijeli sve ugovore, ispunili bi svoju zakonsku obvezu“, izjavio je Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo.

Troškovi i posljedice

Cijeli proces dovršavat će se i tijekom iduće godine, a troškovi uvođenja OIB-a plaćat će se iz pričuve – i to u iznosima koji mogu doseći nekoliko stotina eura, ovisno o veličini zgrade.

„Ako zgrade nemaju tlocrte, podloge ili etažne elaborate, sve etaže treba ponovno crtati“, upozorava Pomper.

Bez OIB-a, zgrade neće moći sudjelovati ni u državnim programima sufinanciranja.

„Pripremamo programe uređenja fasada i ugradnje liftova, no preduvjet za bilo kakvo sufinanciranje bit će da zajednica suvlasnika ima OIB“, ističe Jukić.

Osim gubitka poticaja, upravitelje koji ne prijave zgrade čekaju i novčane kazne – od 700 do 5500 eura. Unatoč poteškoćama, uvođenje OIB-a za zgrade prvi je korak prema potpunijem registru nekretnina, koji bi trebao donijeti veću transparentnost, učinkovitiju naplatu i jasniju evidenciju vlasništva.