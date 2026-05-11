Jandroković o Sokolu: 'To je bilo nepotrebno, ako ga nešto muči zna adresu na koju se obratiti'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je tvrdnje Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba kazavši da je takav istup bio nepotreban, a nema informacija da je dovedeno u pitanje članstvo Sokola u HDZ-u. "Nemam takvih informacija, ne znam otkud vama takva informacija", rekao je Jandroković u ponedjeljak u izjavi novinarima prije proslave Dana Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" upitan je li dovedeno u pitanje članstvo Sokola u HDZ-u. Smatra da je Sokolov medijski istup bio nepotreban.

"Takve situacije treba izbjegavati. Ako postoji nešto što ga muči zna se koja je adresa. To su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti", poručio je.

Medijski izlaziti na način koji je to učinjeno nije korisno ni Sokolu niti HDZ-u, ocijenio je.

"Možemo! nema pojma i samo proizvodi nove krizne situacije", uzvratio je Jandroković na novinarsko pitanje o očitovanju Europske komisije o sukobu nadležnosti između Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Istaknuo je da tu Hrvatska nije jedinstven slučaj jer ima jako puno zemalja koje imaju slično zakonodavstvo kao i Hrvatska.

Naveo je i da se o tome vodi rasprava unutar europskih tijela. "Oni (Možemo!) pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju i po tko zna koji puta baciti uvijek odgovornost na hrvatsku stranu iako postoje brojni slučajevi koji su slični kao što ih ima i Hrvatska", poručio je.