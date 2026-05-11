Plenković: Oporba paralizira izbor sudaca Ustavnog suda

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je o sjednici Predsjedništva HDZ-a, istaknuvši zadovoljstvo rejtingom stranke od 29% i rekordno niskom nezaposlenošću. Najavio je daljnja ulaganja u obranu kroz zajam od 1,7 milijardi eura te nastavak procesa obnove Zagreba i Banovine.

Osvrnuo se na aktualna pitanja poput ubojstva policijskog načelnika u Krapini, kritizirao oporbu zbog opstrukcije izbora ustavnih sudaca te podržao prijedloge za snižavanje cijena u turizmu. Također je spomenuo očitovanje eurozastupnika Tomislava Sokola o nedavnim istupima te najavio analizu izvješća Državnog odvjetništva pod vodstvom Ivana Turudića. Na kraju je potvrdio važnost modernizacije željeznica, posebno projekta Dugo Selo - Novska, kao ključnog dijela desetljeća ulaganja u prometnu infrastrukturu.

- Osvrnuli su se na jučerašnje istraživanje stranka na 29% zadovoljni s političkom političkom pozicijom HDZ a u desetoj godini mandata, zadovoljni s najmanjim brojem nezaposlenih praktički ikad ispod 65.000. Danas ogroman broj ljudi koji rade preko milijun sedamsto i čini mi se 60 tisuća zadovoljni posjetom Splitu. Dan grada i blagdan Svetog Duje Plus, naravno, posjet i Novoj Gradiški koji je bio prošloga tjedna uoči izvanrednih izbora. Također, raspravili smo i aktualnosti vezane za ovotjednoj sjednici Hrvatskoga sabora. Najavili smo daljnje aktivnosti ovoga tjedna u vezi povrata poreza mladima što ste vidjeli i drugim korisnicima. Zadovoljstvo s prvim krugom temeljnog vojnog osposobljavanja najavili drugi krug te osvrt na proces obnove vidjeli ste na sjednici Vlade prošli tjedan. Četiri milijarde 800 milijuna eura za obnovu Zagreba, Banovine i drugih županija. Sutra smo u Dubrovniku na Danu županije. Također, vrlo važno veselimo se i dolasku povjerenika kobilica u četvrtak kada će se potpisati zajam za Safe instrument milijarda 700 milijuna eura za ulaganje u obrambenoj sposobnosti Hrvatske vojske - rekao je Plenković.

Na pitanje kakva je sigurnost policajaca u Hrvatskoj rekao je da je sada najvažnije da istraga zbog čega se tragedija dogodila.

- Nemamo nekih dodatnih novih saznanja. Ministar je jučer bio tamo. Bio je gradonačelnik Krapine gospodin Gregurević. Mislim da je na temelju jednog ovakvog nemilog i brutalnog ubojstva teško dovoditi baš generalni zaključak o sigurnosti hrvatskih policajaca. Mi itekako cijenimo njihov rad i sve ono što čine za unutarnju sigurnost i za zaštitu hrvatske granice za sprječavanje kriminala, suzbijanje organiziranog kriminala, droge i svega onoga što je zadaća hrvatske policije i u ovom trenutku ja nemam dodatnih saznanja kako se to i zašto se dogodilo, kako smo čuli, ali ne znamo zbog čega. To je na tijelima koja provode izvide da kroz određeno vrijeme utvrde da li ima neki uzročno posljedičnu razlika - rekao je.

Na pitanje je li na sjednici Predsjedništva bilo riječi o prošlotjednom istupu eurozastupnika gospodina Sokola te hoće li biti eventualne kakve konzekvence za njega na stranačkoj liniji, rekao je da su se već osvrnuli na to te da se glavni tajnik očitovao.

Na pitanje je li zadovoljan načinom kako Ivan Turudić vodi Državno odvjetništvo rekao je da nije imao prilike vidjeti izvješće Ministarstva pravosuđa.

- Kao što to obično biva, pripremit će određeni nacrt za mišljenje Vlade, pa ću kad to bude išao u proceduru prema Hrvatskom saboru Vlada dati svoje očitovanje - rekao je.

Novinari su kazali kako se procjenjuje da bi od listopada cijena plina za građane mogla porasti za 10 do 15 posto. Premijera su pitali hoće li Vlada subvencionirati tu razliku.

Premijer je rekao da ne zna za tu konkretnu analizu te podsjetio da HERA prati stanje na tržištu plina, dok su aktualne mjere zaštite cijena na snazi do kraja rujna. Istaknuo je da su rast cijena energenata uzrokovali rat na Bliskom istoku i poremećaji na tržištu, ali da će Vlada, kao i dosad, nastojati zaštititi građane i gospodarstvo te održati cijene što nižima.

Plenković je ideju ocijenio konstruktivnom i povezao je s nedavnim sastankom Vlade i turističkog sektora. Naglasio je da su turistički djelatnici dobili usporednu analizu cijena konkurentskih mediteranskih destinacija te poručio da u aktualnim okolnostima sve zemlje pokušavaju privući goste razumnom politikom cijena. Dodao je da je upravo to bila glavna poruka Vlade turističkom sektoru.

Premijer je optužio Možemo i SDP za opstrukciju izbora troje sudaca Ustavnog suda, tvrdeći da bez argumenata blokiraju funkcioniranje institucija. Rekao je da je SDP prethodno bio blizu dogovora s HDZ-om oko kandidata, ali se nakon političkog pritiska povukao. Naglasio je da su predloženi kandidati stručni i neovisni te ustvrdio da oporba namjerno paralizira rad Ustavnog suda. Osvrćući se na pitanje EPPO-a i DORH-a, rekao je da Hrvatska ima zakonska rješenja identična onima u više članica EU-a te da o tome konačno odlučuje Europski sud, a ne Europska komisija.

Na pitanje je li razgovarao s predsjednikom Sabora o tome hoće li se na istom glasovanju odlučivati i o predsjednici Vrhovnog suda i o ustavnim sucima kratko je odgovorio da je to pitanje za predsjednika Sabora te poručio da je stav Vlade već jasno iznesen.

Novinari su istaknuli kako će indijska tvrtka izgledno dobiti posao izgradnje željezničke dionice između Dugog Sela i Novske. Upitali su ga što to znači za modernizaciju Hrvatskih željeznica.

Premijer je istaknuo da je riječ o vrlo vrijednom projektu na pravcu Zagreb - Slavonija, skupljem od Pelješkog mosta s pristupnim cestama. Naveo je da je projekt u završnoj fazi donošenja odluka te da još nije poznato hoće li biti žalbi. Poručio je da ulaganja potvrđuju kako željeznica napokon postaje prioritet nakon godina ulaganja u autoceste, zračne i pomorske luke te energetsku infrastrukturu.