'Uvredljivo je smanjiti plaće doktorima koji liječe od Covida'

HLK je poslala priopćenje u kojem kažu kako imaju saznanja da su doktori koji rade s oboljelima od Covida za ovaj mjesec dobili manje plaće. Smanjenje ide i do 20 posto

<p>Hrvatska liječnička komora objavila je priopćenje u kojem piše kako imaju saznanja da je dio liječnika koji rade s oboljelima od COVID -19 ovih dana dobio manje plaće. </p><p>Naime, plaće za studeni za veći broj liječnika raspoređenih na rad u COVID bolnice ili odjele nerijetko su obračunate značajno manje no njihova prosječna mjesečna primanja. Negdje to smanjenje ide i do 20 %.</p><p><br/> Birokratsko pojašnjenje da se radi o manjem broju sati, kažu, ne mogu prihvatiti kao pravedno jer je dobro poznato da se u osobnoj zaštitnoj opremi, koja je obvezna u liječenju oboljelih od Covida-19, ne može raditi uobičajenu radnu satnicu kakvu hrvatski liječnici inače dnevno i mjesečno ostvaruju.</p><h2>Kazna za dragovoljni odaziv radu s najteže oboljelima</h2><p>Liječnici, koji su se mahom dragovoljno odazvali pozivu na rad s najteže oboljelima od Covida-19, umjesto nagrade kakvu su dobili njihove kolege diljem Europske unije, bivaju de facto kažnjeni značajnim umanjenjem plaće.</p><p>Tako se liječnicima koji danonoćno, uz ostale zdravstvene djelatnike, izgaraju na prvoj crti borbe protiv korone šalje poruka da administracija ne cijeni njihov nemjerljiv doprinos zdravlju nacije u ovom izrazito teškom trenutku. U HLK-u smatraju kako je takva praksa duboko uvredljiva za liječnike.</p><p><br/> <br/> Kako krovna strukovna i steleška organizacija, traže da se svim liječnicima koji rade s oboljelima od Covida-19, a kojima je obračunata ili i isplaćena umanjena plaća za studeni, žurno isplati razlika do njihove prethodne tromjesečne prosječne plaće te da im se uz to isplati i više puta najavljen COVID dodatak. Liječnici, koji su i u ovoj krizi pokazali da su spremni riskirati vlastito zdravlje za dobrobit pacijenata, nisu zaslužili ovakav odnos, stoji u priopćenju HLK-a.</p>