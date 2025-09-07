Obavijesti

KOMENTIRA: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Uz razne protokole trebaju nam stručnjaci koji će pomoći djeci...

Piše Snježana Krnetić,
Foto: 123RF

Za pomoć djeci potrebno je više školskih psihologa i pedagoga, jasni protokoli za povratak djece s problematičnim ponašanjem u razred, brza i vidljiva podrška obiteljima. Nužni su i dodatni stručnjaci izvan škola

Hrvatsku javnost potresa slučaj maloljetnika (13) koji je pokušao silovati majku svog prijatelja i prijetio joj nožem. To je šokiralo i uznemirilo sve. Njegov postupak alarm je za sve u društvu da hitno nešto trebamo poduzeti. Iako djeca mlađa od 14 godina ne mogu kazneno odgovarati, gorka je spoznaja da sustav koji bi trebao prepoznati probleme i pružiti pomoć puca po šavovima. U Hrvatskoj raste broj vršnjačkog nasilja u školama, koje je s godinama postalo okrutnije, a struka poseže za novim pravilnicima, mjerama i preventivnim programima. Nakon najnovijeg šokantnog zločina spoznaja da se maloljetnik treba vratiti u školske klupe, ali u drugi razred, s pravom izaziva zabrinutost roditelja za sigurnost njihove djece.

