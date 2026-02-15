Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA NA TERENU

Užas kod Benkovca! Ranjen lovac tijekom priprema za lov

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas kod Benkovca! Ranjen lovac tijekom priprema za lov
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid, objavila je zadarska policija...

Admiral

Zadarska policija objavila je kako je u subotu oko 16 sati stigla dojava da je tijekom pripreme za lov u blizini mjesta Medviđa došlo do ranjavanja lovca (31).

- Muškarac je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. Konstatirane su mu teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju - rekli su iz policije. 

ISTRAGA U TIJEKU Užas u Srbiji! Lovci u kanalu pronašli obezglavljeno tijelo
Užas u Srbiji! Lovci u kanalu pronašli obezglavljeno tijelo

Dodaju kako su policajci na mjestu događaja proveli očevid. 

- U prostorije policije doveden je 26-godišnji hrvatski državljanin s kojim je ozlijeđeni muškarac sudjelovao u organiziranom lovu te je u tijeku kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica događaja - zaključuju iz policije. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
FOTKE IZ ZAGREBA

FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026