Užas kod Benkovca! Ranjen lovac tijekom priprema za lov

Zadarska policija objavila je kako je u subotu oko 16 sati stigla dojava da je tijekom pripreme za lov u blizini mjesta Medviđa došlo do ranjavanja lovca (31).

- Muškarac je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. Konstatirane su mu teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju - rekli su iz policije.

Dodaju kako su policajci na mjestu događaja proveli očevid.

- U prostorije policije doveden je 26-godišnji hrvatski državljanin s kojim je ozlijeđeni muškarac sudjelovao u organiziranom lovu te je u tijeku kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica događaja - zaključuju iz policije.