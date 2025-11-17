Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Užas u Srbiji! Lovci u kanalu pronašli obezglavljeno tijelo

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Šok u Srpskoj Crnji! Lovci pronašli tijelo u kanalu, navodno obezglavljeno. Policija istražuje, obdukcija naložena

Članovi lokalnog Lovačkog društva Jelen pronašli su u nedjelju ujutro u mjestu Srpska Crnja tijelo nepoznate osobe u kanalu na periferiji mjesta, a prema prvim informacijama, riječ je o tijelu u fazi raspadanja.

Među mještanima vlada šok i nevjerica. Prema njihovim navodima, prizor je bio iznimno uznemirujući, a tijelo je navodno pronađeno okrenuto licem prema vodi, odjeveno u kratku majicu i sportske hlače. Neslužbeno se spominje i da je tijelo bilo obezglavljeno, no te informacije za sada nisu službeno potvrđene, piše Telegraf.

Lovci su odmah obavijestili policiju, koja je u kratkom roku stigla na mjesto događaja.

'POGODILI SU PSA' Srpski mediji tvrde: Naoružani Albanci pucali su na vojsku Srbije. Ispaljeno je 15 hitaca!
Srpski mediji tvrde: Naoružani Albanci pucali su na vojsku Srbije. Ispaljeno je 15 hitaca!

Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je da je dojava zaprimljena u nedjelju oko 10.40 sati.

- Na području atara Srpske Crnje pronađeno je tijelo u poodmakloj fazi raspadanja. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i forenzičari, a o svemu je obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Zrenjaninu, koje je naložilo hitnu obdukciju - priopćeno je iz policije.

