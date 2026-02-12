Obavijesti

TRAGEDIJA

Užas kod Jastrebarskog: Našli tijelo u bazenu za uzgoj riba

Užas kod Jastrebarskog: Našli tijelo u bazenu za uzgoj riba
Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu

Policija je dovršila očevid na području Jastrebarskog nakon pronalaska tijela u bazenu za uzgoj riba. Utvrdili su da je muškarac (59) u jednom trenutku pao u vodu.

Dodaju kako je najvjerojatnije preminuo nakon utapanja.

- Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

