TRAGEDIJA
Užas kod Jastrebarskog: Našli tijelo u bazenu za uzgoj riba
Čitanje članka: < 1 min
Policija je dovršila očevid na području Jastrebarskog nakon pronalaska tijela u bazenu za uzgoj riba. Utvrdili su da je muškarac (59) u jednom trenutku pao u vodu.
Dodaju kako je najvjerojatnije preminuo nakon utapanja.
- Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
