Užas kod Kalnika: Paraglajder (73) se zabio u teretno vozilo pri slijetanju. Teško je ozlijeđen...

Teže je ozlijeđen 73-godišnji paraglajder koji je pri slijetanju udario o teretno vozilo u četvrtak na području Obreža Kalničkog, izvijestili su u petak iz Koprivničko-križevačke županije.

Prema policijskom izvještaju, muškarac je iznad Obreža Kalničkog upravljao paraglajderom te je prilikom slijetanja na livadu udario sjedalom letjelice u kotač teretnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Kamionom je prometnicom u tom trenutku upravljao 55-godišnji vozač. Događaj je zabilježen oko 18 sati.

Od siline udarca paraglajder je teže ozlijeđen te mu je pružena liječnička pomoć. Policija je najavila da će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom prometu.

Nesreća je izazvala pozornost mještana zbog neuobičajenih okolnosti u kojima je letjelica u interakciji s cestovnim prometom završila nesretnim ishodom. Obronci Kalnika u Koprivničko-križevačkoj županiji poznati su po tome da zbog pogodnosti terena privlače ljubitelje paraglajdinga.