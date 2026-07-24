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NEMA TRAGOVA NASILJA

UŽAS U moru kod otoka Kaprija pronašli tijelo nepoznate žene

Piše Ivan Jukić,
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UŽAS U moru kod otoka Kaprija pronašli tijelo nepoznate žene
Ilustracija | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
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Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja

Čovjek je u srijedu oko 13 sati u moru kod otoka Kaprija u šibenskom akvatoriju uočio tijelo nepoznate žene te odmah o svemu obavijestio policiju. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid, a mrtvozornik je utvrdio kako na tijelu nema vidljivih tragova nasilja.

Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva tijelo je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik, gdje će biti obavljena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti, kao i identitet preminule žene, priopćili su iz policije.

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Komentari 7
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