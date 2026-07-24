UŽAS U moru kod otoka Kaprija pronašli tijelo nepoznate žene

Čovjek je u srijedu oko 13 sati u moru kod otoka Kaprija u šibenskom akvatoriju uočio tijelo nepoznate žene te odmah o svemu obavijestio policiju. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid, a mrtvozornik je utvrdio kako na tijelu nema vidljivih tragova nasilja.

Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva tijelo je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik, gdje će biti obavljena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti, kao i identitet preminule žene, priopćili su iz policije.