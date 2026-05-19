Užas kod Lokruma: Instruktor ronjenja nestao u moru, pokrenuta je potraga za njim

Piše Marta Divjak,
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prema trenutno dostupnim informacijama iz nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, nestao je tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana

U tijeku je traganje za nestalim roniocem kod otoka Lokruma. Koordinirano traganje za roniocem na boce u jugoistočnom dijelu dubrovačkog arhipelaga trenutno je bez rezultata, priopćili su iz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Akcija traganja i spašavanja pokrenuta je od strane Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), danas, 19. svibnja u 16.30 sati, slijedom dojave o nestanku instruktora ronjena na boce, državljanina Republike Hrvatske, koja je u Središnjici zaprimljena posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovik).

Prema trenutno dostupnim informacijama iz nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, nestanak ronioca dogodio se tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona, sa vanjske strane otoka Lokruma, gdje je dubina mora 15 do 20 metara.

Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici dubrovačke Kapetanije sa spasilačkim brodom Danče, u suradnji sa službenicima PPAP Dubrovnik. U akciji sudjeluju i kolege nestalog ronioca, ujedno djelatnici ronilačkog kluba organizatora predmetne ronilačke ture.

U podmorsko traganje angažirani su i pripadnici ronilačke jedinice PPAP Dubrovnik, koji će se u traganje uključiti sukladno utvrđenome planu traganja, koje koordinira MRCC Rijeka.
 

