Užas kod Pariza: Muškarac pucao po ljudima, jedan mrtav, četvero je ozlijeđenih

Jedan čovjek je poginuo, a četvero je ozlijeđeno u pucnjavi koja se u petak oko 10.30 dogodila u Trappesu i La Verrièreu, zapadno od Pariza. Među ozlijeđenima je i 12-godišnja djevojčica, čije je stanje prema prvim informacijama stabilno. Policija je osumnjičenog uhitila na području Coignièresa, a slučaj prati francusko Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma. Vlasti zasad nisu potvrdile da napad istražuju kao teroristički čin.

Prema pisanju francuskog lista Le Parisien, muškarac naoružan automatskom puškom kretao se kroz nekoliko gradskih četvrti i pucao. Policajci Brigade za borbu protiv kriminala brzo su reagirali i uhitili ga u Coignièresu. Le Parisien navodi da je napadač koristio pušku STEN, oružje iz Drugog svjetskog rata. Istražitelji utvrđuju kako je osumnjičeni došao do oružja i što ga je potaknulo na napad.

- Želio je napraviti pokolj - rekao je gradonačelnik Trappesa Ali Rabeh.

Rabeh je opisao kako se muškarac kretao kroz više četvrti i nasumično pucao. Gradonačelnik La Verrièrea Nicolas Dainville rekao je da su među ozlijeđenima i dvojica muškaraca, stara 29 i 49 godina, koje su prevezli u različite bolnice. Francuske vlasti zasad nisu objavile sve pojedinosti o identitetu žrtava ni okolnostima pucnjave. Premijer Sébastien Lecornu opisao je događaj kao iznimno ozbiljan te potvrdio da su policajci osumnjičenog uhitili i zadržali u pritvoru.

Nakon pucnjave gradska vijećnica Trappesa organizirala je psihološku pomoć stanovnicima pogođenima događajem. Hitne službe i policija nastavile su osiguravati područje i prikupljati dokaze na mjestima na kojima je muškarac pucao. Protuterorističko tužiteljstvo prati slučaj, no vlasti nisu potvrdile da istragu vode kao slučaj terorizma. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti napada, uključujući motiv osumnjičenog i podrijetlo oružja.

*uz korištenje AI-ja