PRETICAO KOLONU

Užas kod Poreča: U prometnoj teško ozlijeđeno dijete (2), hitno prevezeno helikopterom

Piše HINA,
Foto: PU osječko-baranjska

Vozač (20) pretjecao kolonu i udario u automobil sa slovenskom obitelji, petero ozlijeđenih

U prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na državnoj cesti kod Poreča teško je ozlijeđeno dijete dok su lakše ozlijeđene četiri osobe, izvijestila je u nedjelju Istarska policija. U nesreći je dijete iz automobila slovenskih registracijskih oznaka teško ozlijeđeno te je zajedno s 39-godišnjom majkom, koja je lakše ozlijeđena, helikopterom hitne medicinske službe prevezeno u riječku bolnicu dok je vozačima i drugom djetetu iz automobila slovenskih oznaka pružena pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni. Doznaje se da je teško ozlijeđeno dvoipolgodišnje dijete te da je izvan životne opasnosti.

TRAGEDIJA NA AUTOCESTI Austrijanac (62) poginuo nakon slijetanja s ceste kod Novske
Austrijanac (62) poginuo nakon slijetanja s ceste kod Novske

Nesreća se dogodila u subotu oko 13,30 sati kada je 20-godišnji vozač automobila pulskih oznaka počeo pretjecati kolonu vozila, vozeći iz smjera Funtane u smjeru Poreča.  Vozač je pritom prednjim dijelom svog vozila udario u bočni dio automobila kojim je u istom smjeru upravljao 39-godišnji slovenski državljanin, a  koji je u tom trenutku skretao u lijevo. 

Policija nastavlja utvrđivati okolnosti nastanka prometne nesreće.

