Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
Četvero ljudi poginulo je u stravičnoj prometnoj nesreći, nakon što je automobil izletio u more, potvrdili su iz PU ličko-senjske za HRT.
Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica.
Angažirani su ronioci HGSS-a iz Gospića, rekli su nam iz policije, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
Pročelnik HGSS-a Dario Cindrić potvrdio nam je da su zatekli auto u moru te da su ronioci izvukli tri tijela, dok je tijelo jedne žene samo isplutalo.
Kako se doznaje, radi se o automobilu zagrebačkih registracija, no još nije poznat identitet stradalih, kao i nacionalost.
RTL neslužbeno doznaje da je automobil unajmljen u zračnoj luci u Zagrebu, a tek će se nakon obdukcije i utvrđivanja identiteta utvrditi radi li se o strancima.
Očevid je u tijeku, a tijela su prevezena na zavod za sudsku medicinu.
