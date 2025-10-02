Obavijesti

RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Piše 24sata, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.

Četvero ljudi poginulo je u stravičnoj prometnoj nesreći, nakon što je automobil izletio u more, potvrdili su iz PU ličko-senjske za HRT.

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. 

Angažirani su ronioci HGSS-a iz Gospića, rekli su nam iz policije, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.

Pročelnik HGSS-a Dario Cindrić potvrdio nam je da su zatekli auto u moru te da su ronioci izvukli tri tijela, dok je tijelo jedne žene samo isplutalo.

Kako se doznaje, radi se o automobilu zagrebačkih registracija, no još nije poznat identitet stradalih, kao i nacionalost.

RTL neslužbeno doznaje da je automobil unajmljen u zračnoj luci u Zagrebu, a tek će se nakon obdukcije i utvrđivanja identiteta utvrditi radi li se o strancima.

Očevid je u tijeku, a tijela su prevezena na zavod za sudsku medicinu.

