IZGUBIO KONTROLU

Užas kod Šibenika: Poginuo motociklist nakon što je izletio iz zavoja, oduzeli mu vozačku

Nesreća se dogodila usred noći na D-8. Vozač je imao oduzetu dozvolu, a kaciga mu nije bila propisno pričvršćena. Preminuo je na mjestu.

Motociklist (61) poginuo je u petak oko 1.55 sati na državnoj cesti D-8 u Šibeniku u teškoj prometnoj nesreći. Kako navodi policija, muškarac je vozio motor šibenskih registarskih oznaka iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta. Uz to, tijekom vožnje nije imao propisno pričvršćenu kacigu.

Nesreća se dogodila u blizini nadvožnjaka Šubićevac, u lijevom nepreglednom zavoju. Vozač nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, vidljivosti i samoj konfiguraciji zavoja. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad motociklom, izletio preko južnog ruba kolnika te kotačima i donjim dijelom motora udario u betonski ivičnjak.

Motor je zatim izletio na zemljano-travnat dio uz cestu, gdje je nastavio nekontrolirano kliziti. Udarac u kameni usjek, a potom i u prometne znakove, bio je koban, 61-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda.

Dionica ceste D-8 bila je potpuno zatvorena za sav promet od 2.30 do 5.30 sati, dok su policijski službenici obavljali očevid.

Sve okolnosti tragedije bit će dostavljene nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

