Užas kod Sinja: U kući nakon požara našli tijelo muškarca...

Tijelo starijeg muškarca pronađeno je u kući u mjestu Turjaci kod Sinja, nakon što je jutros u kući izbio požar. Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je kako je vatra buknula oko 8 sati, vjerojatno uslijed eksplozije plina.

Vatrogasci su lokalizirali požar oko 9.15 sati.

- Kada budu za to ispunjeni uvjeti, na mjestu događaja će se obaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara - priopćili su iz policije.