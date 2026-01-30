Kada budu za to ispunjeni uvjeti, na mjestu događaja će se obaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara, priopćili su iz policije.
Užas kod Sinja: U kući nakon požara našli tijelo muškarca...
Tijelo starijeg muškarca pronađeno je u kući u mjestu Turjaci kod Sinja, nakon što je jutros u kući izbio požar. Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je kako je vatra buknula oko 8 sati, vjerojatno uslijed eksplozije plina.
Vatrogasci su lokalizirali požar oko 9.15 sati.
- Kada budu za to ispunjeni uvjeti, na mjestu događaja će se obaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara - priopćili su iz policije.
