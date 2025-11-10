Obavijesti

Divljak na motoru sa 168 km/h usmrtio je Čeha kod Biograda. Policija objavila detalje strave

Piše Antonela Šaponja, Petra Mustać,
Divljak na motoru sa 168 km/h usmrtio je Čeha kod Biograda. Policija objavila detalje strave
Nakon sudara, motocikl s vozačem pao je na kolnik te se nastavio nekontrolirano kretati, uslijed čega je udario u betonski zid

Čeh (44) na kojeg je u Svetom Filipu i Jakovu naletio motociklist neprilagođenom brzinom prelazio je kolnik van obilježenog pješačkog prijelaza na državnoj cesti D-8, pokazali su rezultati očevida prometne nesreće do koje je došlo u subotu, 8. studenog oko 18.35 sati, izvijestili su iz PU zadarske.

Naime, vozač motocikla (36) zadarskih registarskih oznaka nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti u naseljenom mjestu. Kako neslužbeno doznaje 24sata, sa čak 168 kilometara na sat naletio je motociklom na nesretnog Čeha koji je poginuo na mjestu.

Nakon sudara, motocikl s vozačem pao je na kolnik te se nastavio nekontrolirano kretati, uslijed čega je udario u betonski zid. Kruži šokantna i uznemirujuća snimka nesreće. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe. 

MOTOCIKLIST U BOLNICI Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Poginuo pješak
Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Poginuo pješak

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda. 

U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju u utvrđivanja svih relevantnih okolnosti prometne nesreće

