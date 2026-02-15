Užas kod Zadra! U sudaru s kamionom poginuo vozač

Na županijskoj cesti ŽC-6040 dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao 58-godišnji vozač osobnog automobila zadarskih registarskih oznaka, objavila je PU zadarska. Nesreća se dogodila u subotu, 14. veljače oko 19.20 sati, na dionici ceste između Zemunik Donji i Zračna luka Zadar.

Prema rezultatima očevida, sumnja se da je 58-godišnjak ulaskom u zavoj iz zasad neutvrđenog razloga sišao s kolnika na makadamski put i travnatu površinu, gdje je vozilom udario u prometni znak.

Potom se vratio na kolnik i prešao u traku namijenjenu za promet iz suprotnog smjera, pri čemu je došlo do sudara s teretnim automobilom zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 22-godišnji hrvatski državljanin.

Od zadobivenih ozljeda 58-godišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće, a nad njegovim tijelom bit će provedena obdukcija. Vozač teretnog vozila i 55-godišnja putnica iz osobnog automobila vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opća bolnica Zadar, gdje su im pružene liječničke usluge. Liječnici su kod 55-godišnjakinje utvrdili teške tjelesne ozljede, dok je 22-godišnji vozač zadobio lake ozljede.

Zbog provođenja očevida navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet, a od 19.15 do 21.50 sati vozila su se preusmjeravala na obilazne pravce.