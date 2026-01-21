Užas kraj Ludbrega: Autobus udario djevojčicu i prignječio je uz kamion, u bolnici je

Liječnici i dalje prate stanje 13-godišnjakinje koja je u utorak ujutro ozlijeđena u prometnoj nesreći u mjestu Sigetec Ludbreški kraj Ludbrega.

Kako je objavila PU varaždinska, sve se odvijalo u 7.20 sati u Dućanskoj ulici kad je vozač (62) autobusa vozio unatrag parkiralištem-

- Prethodno se nije uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i imovinu. Tom je prilikom stražnjim desnim dijelom vozila udario u 13-godišnju pješakinju koja se kretala parkirališnim prostorom, nakon čega ju je pritisnuo na lijevu bočnu stranu parkiranog teretnog vozila - pišu iz policije.

Odmah je pozvana Hitna pomoć koja je preuzela djevojčicu i prevezla je u Opću bolnicu Varaždin. Ozljede će biti naknadno okvalificirane od čega ovisi kakvu će prijavu dobiti vozač autobusa.