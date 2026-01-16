Obavijesti

UŽAS Muškarac (42) preminuo dok je sjekao drva kod Vrbovca

ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Na njega je pala grana, a 42-godišnjak je bio zaposlenik poduzeća iz Vrbovca

Muškarac (42) smrtno je stradao u šumi dok je sjekao drva u petak oko 8 sati u mjestu Haganj u Vrbovcu. Na njega je pala grana, a 42-godišnjak je bio zaposlenik poduzeća iz Vrbovca.

O događaju je obaviješten Državni inspektorat Republike Hrvatske.

