U akciji spašavanja nesretnog djeteta iz Mađarske sudjelovalo je deset spasioca
STIGAO I HELIKOPTER
UŽAS NA BLEDU Dijete je palo s vidikovca, teško je ozlijeđeno!
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Dijete iz Mađarske teško je ozlijeđeno na Bledu u Sloveniji nakon što je tijekom šetnje oko Bledskog dvorca zakoračilo na rub i palo u provaliju, javlja RTV Slovenija.
Nakon nesreće je dijete prevezeno helikopterom slovenske vojske u Sveučilišni klinički centar u Ljubljani.
- Dijete je s vidikovca skliznulo preko stijene, a potom i niz strmu padinu - otkrio je načelnik Gorske službe spašavanja Radovljica Toni Smolej. U spašavanju je sudjelovao deset spasioca.