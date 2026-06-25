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STIGAO I HELIKOPTER

UŽAS NA BLEDU Dijete je palo s vidikovca, teško je ozlijeđeno!

Piše Ivan Štengl,
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UŽAS NA BLEDU Dijete je palo s vidikovca, teško je ozlijeđeno!
Foto: Borna Filic/PIXSELL

U akciji spašavanja nesretnog djeteta iz Mađarske sudjelovalo je deset spasioca

Dijete iz Mađarske teško je ozlijeđeno na Bledu u Sloveniji nakon što je tijekom šetnje oko Bledskog dvorca zakoračilo na rub i palo u provaliju, javlja RTV Slovenija.

Nakon nesreće je dijete prevezeno helikopterom slovenske vojske u Sveučilišni klinički centar u Ljubljani.

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- Dijete je s vidikovca skliznulo preko stijene, a potom i niz strmu padinu - otkrio je načelnik Gorske službe spašavanja Radovljica Toni Smolej. U spašavanju je sudjelovao deset spasioca.

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