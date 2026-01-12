Zapalila se kuhinja pored obiteljske kuće te je u tom trenutku njoj bila najvjerojatnije jedna osoba
NA TERENU HITNE SLUŽBE
Užas na Hvaru: Pronašli ljudsko tijelo nakon požara u kuhinji
Policija je u 11 sati dobila dojavu o požaru na otoku Hvaru u mjestu Poljica. Zapalila se kuhinja pored obiteljske kuće te je u tom trenutku u njoj bila najvjerojatnije jedna osoba.
- Nakon što je požar ugašen uočeno je da se u unutrašnjosti prostorije nalazi tijelo osobe - navela je policija.
