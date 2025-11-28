Užas na istoku Hrvatske: Dječak (14) dirao svoju sestru (9) dok je spavala. Izdvojili ga iz obitelji

Sud na istoku Hrvatske je donio odluku da se dječak (14) izdvoji iz svoje obitelji i smjesti u ustanovu socijalne skrbi dok traje kazneni postupak zbog šest kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja sestre (9), piše Glas Slavonije. Naime, smještaj se provodi kao odgojna mjera nadzora i upućivanja u odgojnu ustanovu te može trajati sve do pravomoćnog završetka postupka, uz obavezu suda da ga preispituje svaka dva mjeseca. Dječaka su prijavili policiji roditelji, a on je na sudu priznao četiri od šest djela za koja ga terete. On je devetogodišnju sestru dodirivao u više navrata između 16. i 25. listopada prošle godine, uvijek kasno navečer, u dnevnom boravku u kojem spavaju njegove dvije sestre. Potvrdio je kako je sestra tada spavala i da nakon tih događaja ona s njim nije razgovarala. Kazao je da „ne zna zašto je to radio“ i da mu je, kako tvrdi, „samo palo na pamet“. Slučaj je otkrio njihov otac kada je 25. listopada ušao u dnevni boravak, podigao pokrivač i zatekao dječaka kako leži na trbuhu pokraj sestre. Odmah je reagirao te tražio objašnjenje od dječaka o čemu se radi. Roditelji su i kasnije s dječakom razgovarali, no ni tada im nije znao objasniti svoje ponašanje. Ubrzo su sami otišli u policiju i prijavili događaj.

Godinama pod nadzorom socijalnih službi

U školi je dobar učenik, učenik osmoga razreda, bez ikakvih ukora, mjera, ili problema u ponašanju. Redovito je dolazio u školu i nema izostanaka. Navodi da puši cigarete, ali tvrdi da ne konzumira alkohol ni drogu. Na sudu je izrazio kajanje i rekao da se „to nikada neće ponoviti“. Predstavnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad navela je da je obitelj već godinama pod nadzorom socijalnih službi i da su roditelji imali više mjera obiteljsko-pravne zaštite. Obitelj živi skromno, u lošim higijenskim uvjetima, a odnosi roditelja su dugo narušeni. U kući je prema nalazu socijalnih službi pronađen i muškarac koji je dvaput osuđen za silovanje, što dodatno pogoršava sigurnosne uvjete. Dodala je i da su maloj djeci u kući dostupni pornografski sadržaji preko mobilnog telefona oca.

Sud: Potrebna stručna pomoć i stalni nadzor

Socijalna radnica zaključila je da nije prikladno da dječak boravi kod bake, jer se i sam otac žalio da se baka „loše skrbila“ o njemu, kao i da se ne bi moglo nadzirati njegovo ponašanje. Smatra da je najbolje rješenje smještaj u odgojnu ustanovu u kojoj će stručnjaci raditi s dječakom i nadzirati njegov razvoj, ponašanje i mentalno zdravlje. Majka maloljetnika izjavila je da ne želi da joj sin bude smješten u dom te da se boji da bi ga tamo netko mogao zlostavljati. Predložila je da ona spava sa ženskom djecom, a da otac spava s dječacima, uz zaključavanje vrata. Međutim, sud i socijalne službe ocijenile su da to nije dovoljno da bi se osigurala sigurnost i zdrava okolina.

Sud je u zaključku naveo kako postoje osnovane sumnje da je dječak počinio kaznena djela te da u obitelji vladaju uvjeti koji nisu pogodni za njegov daljnji razvoj niti za odgovarajuću zaštitu ostale djece. Istaknuto je da se radi o vrlo ranoj dobi u kojoj je dječak tek postao kazneno odgovoran te da mu je potrebna stručna pomoć različitih profila, kao i stalna opservacija kako bi se utvrdilo postoje li psihičke smetnje koje su mogle pridonijeti njegovom ponašanju. Smještaj u ustanovu omogućit će mu nastavak školovanja te sigurne uvjete dok traje postupak.