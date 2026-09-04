Užas na Zagorskoj magistrali: Jedan mrtav u strašnom sudaru

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći na Staroj zagorskoj magistrali u petak oko 15.55 sati. Nesreća se dogodila poslije rotora kod trgovačkog centra u smjeru Pojatnog, a sudarili su se auto i teretnjak, izvijestila je PU zagrebačka.

Promet se u oba smjera odvija obilazno. U tijeku je očevid.