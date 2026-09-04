Obavijesti

News

Komentari 0
PROMETNA

Užas na Zagorskoj magistrali: Jedan mrtav u strašnom sudaru

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Užas na Zagorskoj magistrali: Jedan mrtav u strašnom sudaru
Foto: Policija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Promet se u oba smjera odvija obilazno. U tijeku je očevid

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći na Staroj zagorskoj magistrali u petak oko 15.55 sati. Nesreća se dogodila poslije rotora kod trgovačkog centra u smjeru Pojatnog, a sudarili su se auto i teretnjak, izvijestila je PU zagrebačka.

UHIĆENA JE Strava u školi u BiH: Djevojčica nožem izbola dvije učenice (14)
Strava u školi u BiH: Djevojčica nožem izbola dvije učenice (14)

Promet se u oba smjera odvija obilazno. U tijeku je očevid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige, stoji u odgovoru, ali nije pojašnjeno što će se s otpadom zapravo događati...
Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'
ISPOVIJEST SVEĆENIKA

Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'

Luka Blažević, župnik u Župi svetog Josipa u Ličkom Osiku, još je početkom kolovoza za HRT pričao o svojoj borbi s karcinomom. U isto vrijeme njegovi mještani bore se protiv odloženog otpada
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
POGLEDAJTE SNIMKU

Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'

Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026