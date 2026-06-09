Užas u Belfastu! Sudanac pokušao odrubiti glavu čovjeku

Muškarac za kojega se vjeruje da je Somalac uhićen je za pokušaj ubojstva u "brutalnome" napadu nožem u Belfastu, objavio je u ponedjeljak BBC. Muškarac u tridesetima ostaje u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u ponedjeljak u sjevernom Belfastu oko 22.30 po lokalnom vremenu. Video koji kruži internetom prikazuje nekoliko ljudi kako svladavaju napadača dok čekaju dolazak policije.

Ozlijeđeni muškarac (40) prevezen je u bolnicu i zdravstveno stanje smatra se ozbiljnim.

Premijer Keir Starmer incident je nazvao "odvratnim", dodavši kako neće imati "apsolutno nikakve tolerancije za scene nasilja poput ove na našim ulicama".

Pomoćnik načelnika policije Sjeverne Irske Ryan Henderson rekao je da je policija pokrenula istragu nastojeći utvrditi motiv napada.

Vođa Konzervativne stranke, Kemi Badenoch, rekla je da je "apsolutno užasnuta" napadom.

"Mislim da će se mnogi ljudi ponovno početi pitati je li ova osoba netko tko ne bi trebao biti u našoj zemlji? Je li bilo propusta na našim granicama? Pozvala bih policiju da što prije iznese činjenice kako bismo razjasnili neke stvari", dodala je.

Policija: Ne dijelite snimke!

Policijska služba Sjeverne Irske (PSNI) prvotno je jutros objavila kako vjeruje da je napadač somalijskog podrijetla, no naknadno je potvrđeno da je riječ o državljaninu Sudana. Policija je pojasnila da je riječ o istrazi koja se odvija ubrzanim tempom.

Glasnogovornik policije poručio je da su svjesni netočnih objava koje se šire internetom o stanju žrtve te naglasio da je ozlijeđeni muškarac i dalje u ozbiljnom stanju.

Hitne službe pozvane su sinoć u ulicu Kinnaird Street na sjeveru Belfasta. Pomoćnik glavnog načelnika PSNI-ja Ryan Henderson izjavio je da je proglašen "kritični incident" te da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio motiv napada.

"Ovaj brutalni napad uzdrmao je lokalnu zajednicu i izazvao ozbiljnu zabrinutost. Želim uvjeriti građane da ovaj slučaj shvaćamo krajnje ozbiljno. Istraga se nastavlja punim intenzitetom", naveo je Henderson. Dodao je da je policija stigla na mjesto događaja nekoliko minuta nakon dojave te pohvalio građane koji su pokušali spriječiti daljnji napad.

"Pokazali su hrabrost i zajedništvo", naglasio je. Policija je pritom pozvala građane da ne dijele snimke napada.

Jedna stanovnica ispričala je za BBC News NI da je bila kod kuće kada je njezin partner čuo vriskove s ulice. Kazala je da su se na mjestu događaja počeli okupljati ljudi, uključujući i djecu, te da su neki pokušali intervenirati.

"Nešto takvo nikad nisam vidjela. Kad je stigla policija, zadržala sam djecu u kući. Bila sam potpuno prestravljena. I dalje me strah", priznala je.