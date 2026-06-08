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IZRAELSKA VOJSKA

Ogroman napad Izraela na Iran. IDF: Moguć je totalni rat

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ogroman napad Izraela na Iran. IDF: Moguć je totalni rat
Foto: Naama Stern

Iran je od sinoć prema Izraelu lansirao najmanje 20 balističkih projektila, za koje vojska kaže da su presretnuti ili su pali na otvorena područja

Izraelska vojska objavila je da je spremna za još najmanje nekoliko dana borbi protiv Irana, a moguće i za potpunu obnovu rata. IDF procjenjuje da će se borbe nastaviti nekoliko dana, ali poručuje da je spreman i za dugotrajan sukob.

Iran je od sinoć prema Izraelu lansirao najmanje 20 balističkih projektila, za koje vojska kaže da su presretnuti ili su pali na otvorena područja. Osim toga, hutisti u Jemenu, koje podržava Iran, jutros su ispalili dva balistička projektila prema Izraelu. Prema IDF-u, jedan je projektil presretnut, dok drugi nije stigao do teritorija Izraela.

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Izraelski napadi na Iran VIDEO
Izraelski napadi na Iran | Video: IDF

Izrael je dosad izveo dva vala napada u Iranu kao odgovor na napade balističkim projektilima.

Tijekom noći deseci borbenih zrakoplova izraelskog ratnog zrakoplovstva pogodili su devet iranskih sustava protuzračne obrane u zapadnom i središnjem Iranu, a jutros je izraelsko ratno zrakoplovstvo pogodilo tri tvornice u petrokemijskom kompleksu na jugozapadu Irana.

Vojska navodi da napade izvodi isključivo Izrael, ali da postoji "potpuna koordinacija" s američkim Središnjim zapovjedništvom. Američka vojska također je sudjelovala u presretanju projektila koje je Iran ispalio prema Izraelu.

U međuvremenu je načelnik Glavnog stožera IDF-a, general-pukovnik Eyal Zamir, triput razgovarao sa svojim američkim kolegom, zapovjednikom CENTCOM-a admiralom Bradom Cooperom, objavila je vojska.

Napadi na Iran

 - Deseci borbenih zrakoplova Izraelskih zračnih snaga, pod vodstvom Obavještajne uprave IDF-a, završili su opsežan udar na strateške obrambene sustave koji pripadaju iranskom terorističkom režimu - objavio je IDF.

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 - Nedavno su obrambeni sustavi raspoređeni u brojnim područjima diljem Irana u sklopu napora režima da obnovi svoje sposobnosti otkrivanja i obrane, koje su oslabljene tijekom operacije „Rika lava” (Operation Roaring Lion). Ovaj udar doveo je do onesposobljavanja tih sustava. Tijekom operacije „Rika lava”, IDF je ozbiljno oslabio obrambene sposobnosti iranskog terorističkog režima. Ovi udari dodatno povećavaju slobodu djelovanja Izraelskih zračnih snaga u iranskom zračnom prostoru - poručili su iz Izraelske vojske.

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