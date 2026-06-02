Osumnjičeni 34-godišnjak je u subotu, 30. svibnja u večernjim satima, u samom središtu Crikvenice kod jednog kafića prvo verbalno, a onda i fizički napao 37-godišnjaka
TEŠKE TJELESNE OZLJEDE
Užas u Crikvenici: Muškarac Divljački pretukao poznanika, završio je u pritvoru
Čitanje članka: < 1 min
Crikvenička policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom kojeg sumnjiči da je brutalno pretukao svog 37-godišnjeg poznanika. Cijeli slučaj pokrenuli su nakon što je žrtva prijavila napad. Osumnjičeni 34-godišnjak je u subotu, 30. svibnja u večernjim satima, u samom središtu Crikvenice kod jednog kafića prvo verbalno, a onda i fizički napao 37-godišnjaka.
Liječnici su ozlijeđenom muškarcu liječnici pružili pomoć i utvrdili da ima teške tjelesne ozljede
Policajci su nakon istraživanja predali 34-godišnjeg napadača pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu podnijeli su kaznenu prijavu za tešku tjelesnu ozljedu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku