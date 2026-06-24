Užas u Disneylandu: Dječak (13) pao s visine od 15 metara na hit atrakciji. 'Horor, kotrljao se'

Šokantan incident u kalifornijskom Disneylandu, u kojem je trinaestogodišnji dječak pao s visine od petnaest metara na popularnoj vodenoj vožnji, otvorio je ozbiljna pitanja o sigurnosnim procedurama i odgovornosti posjetitelja u zabavnim parkovima. Dječak je, srećom, prošao bez kritičnih ozljeda, no događaj je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama i potaknuo detaljnu istragu.

Dječak se u nedjelju, 21. lipnja, vozio na atrakciji "Tiana's Bayou Adventure" kada je usred vožnje odlučio izaći iz svog sjedala u obliku cjepanice, neposredno prije najvišeg spusta na stazi. U tom je trenutku, prema izjavama svjedoka i potvrdi iz Disneylanda, skliznuo i pao niz strmu padinu dugu otprilike 15 metara. Zaposlenici su odmah zaustavili vožnju, a dječak je iz predostrožnosti prevezen u obližnju bolnicu. Nakon pregleda je utvrđeno da nije zadobio teže ozljede te je ubrzo pušten kući, piše Mirror.

Očevici su na društvenim mrežama opisali zastrašujuće scene.

​- Vidjeli smo dijete kako se kotrlja niz vodeni tobogan - ispričao je jedan od posjetitelja parka.

Druga osoba, koja tvrdi da poznaje nekoga od zaposlenika parka, rekla je kako je dječak "skliznuo unatrag" niz padinu te "zadobio puno posjekotina i ogrebotina", ali da je "sreća bila na njegovoj strani" jer nije udario glavom. Neki posjetitelji su naveli kako su vidjeli i snimku samog pada.

​- Nisam vidio uživo, ali bio je ondje tip koji je sve snimio i gledali smo na njegovom mobitelu. Bilo je vrlo uznemirujuće - rekao je jedan od svjedoka.

Odmah nakon incidenta, kalifornijska Služba za sigurnost i zdravlje na radu (Cal/OSHA) provela je inspekciju atrakcije. Njihov nalaz potvrdio je da na vožnji nije bilo tehničkih kvarova ni operativnih problema, nakon čega je odobren njezin povratak u rad već sljedećeg dana.

Iako je istraga isključila tehnički propust, događaj je pokrenuo žustru raspravu među obožavateljima Disneya o nedostatku sigurnosnih pojaseva ili prečki na ovoj vrsti vožnje. Mnogi su izrazili šok i zabrinutost, posebno roditelji male djece.

​- Kad sam smjestila svoje četverogodišnje dijete u čamac na Tianinoj vožnji, uspaničila sam se kad sam shvatila da nema nikakvih pojaseva - napisala je jedna majka.

Drugi su se nadovezali s komentarima poput: "Uvijek me iznenađivalo zašto nikada nisu ugradili prečke na ovu vožnju, pogotovo jer se sjedi u jednom redu i djeca se ne mogu držati za roditelje." Čak je i poznati Disneyjev blog "Inside the Magic" incident nazvao "ozbiljnim".

"Ovo je ozbiljno. Postavlja se pitanje kako je posjetitelj uopće završio izvan vozila na jednoj od najopasnijih točaka atrakcije", stoji u njihovoj objavi.

Zašto vožnje ovog tipa nemaju pojaseve?

Odsutnost sigurnosnih pojaseva uobičajena je praksa na vodenim vožnjama tipa "log flume" diljem svijeta. Stručnjaci za sigurnost objašnjavaju da se dizajn ovih atrakcija oslanja na nisko težište i oblik samog kanala, koji su projektirani da putnike drže sigurno u sjedalima. Glavni razlog za izostavljanje pojaseva jest opasnost od utapanja. U iznimno rijetkom slučaju prevrtanja vozila, sigurnosni pojasevi ili prečke mogli bi zarobiti putnike pod vodom i postati smrtonosna zamka. Sigurnost se stoga temelji na pretpostavci da će se posjetitelji pridržavati pravila i ostati sjediti tijekom cijele vožnje.

Ovaj incident, kako navodi [britanski Mirror, nije izoliran slučaj nepoštivanja pravila. Dapače, događa se u vrijeme kada tematski parkovi diljem svijeta bilježe porast neprimjerenog i rizičnog ponašanja posjetitelja. Od kršenja zabrane pušenja do izvođenja opasnih vratolomija radi snimanja viralnog sadržaja za društvene mreže, čini se da je strpljenje parkova na izmaku.

Na istoj atrakciji zabilježeno je nekoliko sličnih slučajeva. Prošle je godine viralan postao video muškarca koji je usred vožnje izašao iz čamca kako bi dohvatio šešir koji mu je odletio s glave. Nekoliko mjeseci prije toga, drugi je muškarac sa sinom iskočio iz vozila jer je vožnja stala, a on je nakon deset minuta postao nestrpljiv. U tim slučajevima, srećom, nitko nije bio ozlijeđen.

Stručnjaci povezuju ovaj trend s postpandemijskim promjenama u društvenom ponašanju i utjecajem influencera. Kao odgovor, parkovi poput Disneylanda pooštravaju mjere i postaju stroži u provođenju pravila, što uključuje i doživotne zabrane ulaska. Iako su statistički ozbiljne ozljede u zabavnim parkovima iznimno rijetke - prema podacima Međunarodne udruge zabavnih parkova i atrakcija (IAAPA), šansa za težu ozljedu je otprilike jedan naprama 15,5 milijuna.

*uz korištenje AI-ja