TRAGAJU ZA UBOJICOM

Užas u Drnišu: Muškarac (50) ubio tinejdžera (19) i pobjegao

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Muškarac (50) pucanjem iz vatrenog oružja u subotu oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće u Drnišu je ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo, izvijestila je šibenska policija kasno večeras.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja.

Na terenu  je veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.

