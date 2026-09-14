Užas u Engleskoj: Više od 20 godina drogirao i silovao suprugu, priznao čak 45 optužbi

Britanac je u ponedjeljak, neposredno prije početka suđenja, priznao da je u njihovom domu duže od dva desetljeća više puta drogirao i silovao svoju suprugu. Muškarac iz sjeverne Engleske, koji je u šezdesetim godinama, ali čije ime ne smije biti objavljeno jer bi se time otkrio identitet njegove supruge koja ima pravo na doživotnu anonimnost, priznao je krivnju na Krunskom sudu u Manchesteru za 45 točaka optužnice, nakon što je prethodno već priznao 15 kaznenih djela.

Muškarac je sada priznao optužbe koje uključuju 21 točku optužnice za silovanje, 15 točaka za seksualni napad penetracijom, 11 točaka za seksualni napad i jednu točku za dijeljenje intimnih snimaka bez privole u razdoblju između 2004. i 2025. godine.

Također je priznao kazneno djelo davanja tvari s ciljem omamljivanja supruge.

Tužitelji navode da je žena više puta silovana i seksualno napastovana u vlastitom domu dok je bila u besvjesnom stanju, nakon što ju je suprug drogirao.

Desetak drugih muškaraca, u dobi od 28 do 74 godine, također je optuženo za seksualno zlostavljanje žrtve u razdoblju od 2018. do 2025. godine, a svi su odbacili optužbe koje uključuju i silovanje.

"Naš fokus ostaje na pružanju podrške žrtvi ove užasne kampanje zlostavljanja tijekom vrlo složene istrage", izjavio je pomoćnik načelnika policije šireg Manchestera Rick Jackson. "Žrtvi u središtu ovog slučaja i dalje se pruža specijalizirana podrška."

Suđenje ostalim muškarcima trebalo bi se održati na istom sudu, a očekuje se da će trajati nekoliko mjeseci.