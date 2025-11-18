Užas u Izraelu! Autom i nožem usred bijela dana napali civile: Čovjek poginuo, 3 ozlijeđenih

Jedan je muškarac ubijen a troje ljudi ozlijeđeno u utorak u naletu automobila i napadu nožem na Zapadnoj obali, objavila je izraelska vojska koja je napad nazvala terorističkim činom.

U priopćenju se navodi da su vojnici ubili dvojicu napadača u čijem je automobilu pronađena eksplozivna naprava.

Zasad nitko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio na ulazu u židovsko naselje Etzion između Betlehema i Hebrona.

Glasnogovornik hitne pomoći je objavio da je 71-godišnjak podlegao ozljedama nanesenim nožem i da su ranjeni jedna žena, muškarac i dijete.

To je posljednji u nizu incidenata na Zapadnoj obali gdje su Palestinci pod pojačanim restrikcijama i sve češćim napadima židovskih doseljenika od početka rata u Gazi prije dvije godine.